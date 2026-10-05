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Cine este Luca Niculescu, pe care președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pentru funcția de premier

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luca niculescu
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Cariera jurnalistică

Luca Niculescu este noua nominalizare a președintelui Nicușor Dan pentru postul de premier al României. Luca Niculescu a fost numit Secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la OCDE în 2022.  Un diplomat format pe băncile Universității București, la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, el nu are afiliere politică, dar are o bogată activitate ca jurnalist și, de altfel, a și primit distincții pentru aceasta.

Luca Niculescu a fost cel care, din septembrie 2022, a condus procesul de negociere pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Între 2016 - 2022, Luca Niculescu a fost Ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra.

Din această funcție, a reprezentat de asemenea România în relație cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. A fost, totodată, Președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022. 

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură pe 5 mai. 

Cariera jurnalistică

Între 1992 și 2016, Luca Niculescu a fost jurnalist. Redactor-șef al postului de radio RFI România, precum și realizator de emisiuni la mai multe televiziuni: Money Channel, TVR 1, Digi24. Specializat mai ales în relații internațională, a avut timp de cinci ani, o rubrică săptămânală în Dilema Veche. A fost, în același timp, corespondent permanent în România pentru mass-media din Franța (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Libération).

Absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (1995), este titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg (1996).

Luca Niculescu s-a născut la 25 aprilie 1971, la București. 

Premii și distincții primite de-a lungul anilor:

2023: Legiunea de onoare în grad de Comandor, conferită de Președintele Republicii franceze

2022: Crucea Regală a României, conferită de Majestatea Sa Custodele Coroanei

2019: Ordinul Artelor și Literelor, în grad de Comandor, decernat de Ministerul Francez al Culturii

2015: Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, decernat de Președintele României postului RFI România

2012: „Medalia pentru Loialitate”, decernată de Casa Regală a României

2010: „Jurnalistul European al Anului”, premiu decernat de Institutul European din România

2008 și 2011: Premiul Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România pentru cel mai bun talk-show

 

Editor : M.C

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