Cine este Mădălina-Gabriela Fătu, numită de Nicușor Dan în funcția de consilier de stat la Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a semnat, joi, mai multe decrete de numire a unor consillieri prezidențiali în echipa de la Cotroceni. Printre cei numiți se numără și Mădălina-Gabriela Fătu, care va ocupa funcția de consilier de stat în cadrul Secretariatul General al Administrației Prezidențiale.

Mădălina-Gabriela Fătu e șefa de cabinet a deputatui PNL Adrian Cozma, iar soțul ei e preot

Consilierul de stat la Secretariatul General al Administrației Prezidențiale Mădălina-Gabriela Fătu a fost consilier parlamentar. În prezent este șefa de cabinet la biroul deputatului PNL de Satu Mare Adrian-Felician Cozma. Liberalul este la al doilea mandat în Parlamentul României. Fătu a lucrat la Parlament 28 de ani. Ea a fost și cadru universitar la Universitatea București și Universitatea Româno-Americană.

Ea deține un teren în Bălteni, județul Ilfov, de 1.000 metri pătrați, moștenit în 2013, unde are o casă de vacanță de 75 metri pătrați, potrivit declarației de avere. La titulari pe casa de vacanța apare Mădălin Fătu și Săceanu Iancu.

De asemenea, ea are două apartamente în București, unul de 77 metri pătrați, cumpărat în 1999 și un altul de 80 metri pătrați cumpărat în 2018, iar pe ambele locuințe apar ca titulari Mădălina Fătu și soțul ei Valentin Fătu.

Are o mașină Volvo XC90 cumpărată în 2017.

În declarația ei de avere apare și un credit luat la UNICREDIT în 2023 de 10.000 euro, cu scandență în 2028.

Venitul anual încasat la Camera Deputaților, în funcția de consilier parlamentar, este de 86.470 lei, însemnând 7.205 lei lunar.

Soțul ei Valentin Fătu a fost consilier patriarhal la Administrația Patriarhală, Aleea Dealul Mitropoliei și a încaat anual suma de 85.332 lei, însemnând 7.111 lei pe lună.

Tot la capitolul venituri, figurează că soțul ei a câștigat anual 52.685 lei, adică 4.390 lei lunar, ca preot paroh la arhiepiscopia Bucureștilor, Intrarea Miron Cristea.

La capitolul venituri din cedare folosinței bunurilor este declarată suma de 12.000 lei ca venit anual pe numele lui Valentin Fătu, obținută din închiriere.

