Cine este Nicolae Istudor, propus ca ministru al Agriculturii de premierul desemnat Eugen Tomac

Premierul desemnat Eugen Tomac l-a nominalizat public pe Nicolae Istudor, profesor la Academia de Studii Economice, pentru funcţia de ministru al Agriculturii.

Nicolae Istudor, născut la 24 martie 1968, este specializat în economia sectorului agroalimentar, cu experienţă atât în administraţia publică centrală, cât şi în mediul universitar. Este cunoscut pentru activitatea sa în cadrul Ministerului Agriculturii şi pentru cariera academică desfăşurată la Academia de Studii Economice din Bucureşti.

În administraţia publică, Nicolae Istudor a ocupat funcţii de conducere în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MADR) în perioada 2001–2005. Între 2001 şi 2004 a fost director general şi consilier al ministrului, fiind implicat în gestionarea problemelor economice, managementul unităţilor agroalimentare, precum şi în activităţi de evaluare, monitorizare şi control. Ulterior, între 2004 şi 2005, a ocupat funcţia de secretar de stat, responsabil pentru politici agricole şi dezvoltare rurală.

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În acelaşi interval, a fost implicat în programe europene, fiind membru al Comitetului de monitorizare SAPARD în perioada 2004–2005. În anul 2010, a făcut parte din Comitetul de selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală din cadrul MADR.

Cariera sa academică este legată de Academia de Studii Economice din Bucureşti, unde a obţinut doctoratul în economie în anul 1999. A devenit profesor universitar în 2007, susţinând cursuri în domenii precum logistica întreprinderilor agroalimentare, dezvoltare regională şi rurală şi pieţe agroalimentare. Între 2008 şi 2016 a ocupat funcţia de prorector al ASE, iar din martie 2016 este rector al instituţiei.

Activitatea sa a fost recunoscută prin distincţii şi apartenenţe profesionale. În anul 2004 a fost decorat cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de cavaler, iar în 2010 a primit diplome de recunoaştere din partea FAO. Din 2018 este membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. De asemenea, a deţinut roluri în organizaţii profesionale, precum Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER) şi Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER).

Editor : S.S.