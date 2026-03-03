Live TV

Cine este noul ministru al Educației. Datele din CV-ul lui Mihai Dimian

Data actualizării: Data publicării:
mihai dimian 2
Mihai Dimian. Sursa foto: Facebook
Din articol
Cum arată CV-ul noului ministru Dimian, singura propunere făcută de Bolojan în ședința PNL Nemulțumiri că ar fi „susținut” de PSD

Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, este oficial noul ministru al Educației. A fost singura propunere făcută de Ilie Bolojan în ședința de luni a conducerii PNL, după mai multe refuzuri primite de către premier.

Cum arată CV-ul noului ministru

Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian are 51 de ani, a obținut o licență în matematică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1993-1997). De asemenea, este licențiat și în fizică, la aceeași universitate, în perioada 1997-2001.

Dimian are și un doctorat în inginerie electrică, obţinut în Maryland, SUA (2001-2005).

În 2001 a fost cercetător asistent la Universitatea Versailles St. Quentin, Versailles, Franța, iar apoi, din 2002 până în 2005, cercetător asistent la Universitatea Maryland, SUA.

Din 2006 și până în 2016 a predat la Universitatea Howard din Washington, iar înainte de a fi rector la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a fost prorector, în perioada 2012-2024, și a coordonat activitatea de cercetare științifică.

Dimian, singura propunere făcută de Bolojan în ședința PNL

Mihai Dimian a primit, în unanimitate, votul de sprijin al liberalilor, în ședința de luni seară. Numele acestuia a fost singura propunere făcută de premierul Ilie Bolojan.

Noul ministru nu este membru PNL și se înscrie în șirul miniștrilor care sunt susținuți de liberali, dar care nu sunt membri de partid, așa cum este cazul ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

Nemulțumiri că ar fi „susținut” de PSD

În urmă cu câteva zile, Dimian David s-a arătat nemulțumit, printr-o postare pe Facebook, pentru că unele publicații ar fi titrat că este susținut de PSD.

„Mai sunt unii care comentează că sunt "USR-ist nenorocit". Având în vedere că o parte a copilăriei mi-am petrecut-o în judeţul Covasna, de unde provin părinţii mei, îmi  vor găsi probabil şi gene de UDMR.

Nu am fost și nu sunt membru al niciunui partid politic! (…) Am considerat că politizarea educaţiei a depăşit limitele normale în România, iar această situaţie afectează negativ sistemul educaţional”, a scris acesta.

Citește și: Blocaj în Coaliție, înainte de adoptarea bugetului. PSD insistă cu ajutoarele pentru persoane vulnerabile, PNL cere să fie realiști

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
2
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
3
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
4
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Royal Air Force Typhoon
5
Un avion britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar
La 3 zile de la lansarea atacurilor asupra Iranului, Trump a fost luat prin surprindere. E așteptată o reacție rapidă
Digi Sport
La 3 zile de la lansarea atacurilor asupra Iranului, Trump a fost luat prin surprindere. E așteptată o reacție rapidă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mihai_dimian_facebook1
Oficial. Mihai Dimian este noul ministru al Educației. A depus jurământul la Cotroceni
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Blocaj în Coaliție, înainte de adoptarea bugetului. PSD insistă cu ajutoarele pentru persoane vulnerabile, PNL cere să fie realiști
fara hartie guvern digitalizare debirocratizare
Guvernul lansează platforma „Fără hârtie”: Cetățenii pot semnala online birocrația și procedurile greoaie
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Oana Gheorghiu: România are nevoie de un nou model de creștere economică, pentru a evita „capcana venitului mediu”
barbat in scaunul cu rotile
„Nu știm la ce să mai renunțăm”. Ce spun românii cu dizabilități despre reducerea impozitelor pe clădiri și mașini
Recomandările redacţiei
militar american la baza de la deveselu
Ce spune ministrul Apărării după ce a fost crescut nivelul de alertă...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Avarii la complexul nuclear...
Mircea Geoană.
Ce înseamnă pentru România decizia lui Macron de a extinde...
Strait of Hormuz
China face presiuni asupra Iranului pentru a lăsa deschisă...
Ultimele știri
Tensiuni în estul Mediteranei: Londra vrea să trimită un distrugător naval în Cipru, după atacurile cu drone
Carburanții ar putea ajunge la 10 lei pe litru, recunoaște ministrul Energiei. „Nu putem controla situația din Orientul Mijlociu”
Gimnasta anului 2025 este o româncă. Cine a câștigat titlul decernat de European Gymnastics
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt transformate de intrarea lui Marte în Pești. Nu e vremea confruntărilor inutile sau a...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
Întrebat în direct despre „blat” la Dinamo – FC Argeș, Gică Mihali nu s-a ferit de cuvinte: „E frustrant”
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din...
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "O lună...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Fanii au ajuns să spună că e o sosie după ce l-au văzut pe Jim Carrey la Paris. Adevărul din spatele...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
1.000.000 pensionari pierd 600 lei la pensie. Ce pensie trebuie să ai ca să primești un ajutor de la guvern?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...