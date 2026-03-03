Cine este noul ministru al Educației. Datele din CV-ul lui Mihai Dimian

Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, este oficial noul ministru al Educației. A fost singura propunere făcută de Ilie Bolojan în ședința de luni a conducerii PNL, după mai multe refuzuri primite de către premier.

Cum arată CV-ul noului ministru

Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian are 51 de ani, a obținut o licență în matematică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1993-1997). De asemenea, este licențiat și în fizică, la aceeași universitate, în perioada 1997-2001.

Dimian are și un doctorat în inginerie electrică, obţinut în Maryland, SUA (2001-2005).

În 2001 a fost cercetător asistent la Universitatea Versailles St. Quentin, Versailles, Franța, iar apoi, din 2002 până în 2005, cercetător asistent la Universitatea Maryland, SUA.

Din 2006 și până în 2016 a predat la Universitatea Howard din Washington, iar înainte de a fi rector la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a fost prorector, în perioada 2012-2024, și a coordonat activitatea de cercetare științifică.

Dimian, singura propunere făcută de Bolojan în ședința PNL

Mihai Dimian a primit, în unanimitate, votul de sprijin al liberalilor, în ședința de luni seară. Numele acestuia a fost singura propunere făcută de premierul Ilie Bolojan.

Noul ministru nu este membru PNL și se înscrie în șirul miniștrilor care sunt susținuți de liberali, dar care nu sunt membri de partid, așa cum este cazul ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

Nemulțumiri că ar fi „susținut” de PSD

În urmă cu câteva zile, Dimian David s-a arătat nemulțumit, printr-o postare pe Facebook, pentru că unele publicații ar fi titrat că este susținut de PSD.

„Mai sunt unii care comentează că sunt "USR-ist nenorocit". Având în vedere că o parte a copilăriei mi-am petrecut-o în judeţul Covasna, de unde provin părinţii mei, îmi vor găsi probabil şi gene de UDMR.

Nu am fost și nu sunt membru al niciunui partid politic! (…) Am considerat că politizarea educaţiei a depăşit limitele normale în România, iar această situaţie afectează negativ sistemul educaţional”, a scris acesta.

