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Cine este noul prefect al judeţului Timiş, numit după ce Cornelia Elena Micicoi și-a dat demisia în urma unor percheziții

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prefectura timis
Sursă foto: Prefectura Timiș
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Paul Finta, un avocat în vârstă de 35 de ani, a fost numit, joi, în funcţia de prefect al judeţului Timiş, rămasă vacantă după demisia Elenei Micicoi (USR), vizată de o anchetă a Parchetului European.

Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre privind numirea lui Paul Finta în funcţia de prefect al judeţului Timiş, scrie News.ro.

În vârstă de 35 de ani, paul Finta este avocat, membru al Baroului Timiş şi al Baroului Stuttgart, Germania. El a absolvit, în 2016, Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara, iar în 2014 Facultatea de Construcţii a Universităţii Politehnica din Timişoara, Specializare Inginerie civilă. Totodată, el are studii masterale la ambele facultăţi.

Din 2018, el este membru al Baroului Timiş, anterior fiind manager de proiect în dezvoltarea de infrastructură feroviară la firma DB Netz AG, Karlsruhe, Germania. Din 2022, el este membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii de Transport Public Timişoara (STPT).

Funcţia de prefect era vacantă după ce Elena Micicoi (USR) a demisionat, fiind vizată de percheziţii ale Parchetului European într-un dosar cu un prejudiciu de sute de mii de euro, bani care, conform presei locale, ar fi trebuit folosiţi pentru cursuri de formare destinate persoanelor defavorizate.

„Mi-am înaintat demisia din funcţia de prefect al judeţului Timiş. Decizia îmi aparţine mie şi doar mie. Instituţia Prefectului reprezintă guvernul român în teritoriu, nu o persoană. Nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociaţie de a mea în trecut, prin Gal Freidorf, să devină o problemă a instituţiei pe care am condus-o”, a scris pe Facebook Elena Micicoi.

Opinia Timişoarei relata că procurorii Parchetului European coordonaţi de Laura Codruţa Kovesi fac cercetări într-un caz de fraudă cu fonduri europene, în acest context fiind vehiculat numele Corneliei Elena Micicoi, prefect de Timiş, la locuinţa căreia au avut loc descinderi vineri dimineaţă. Potrivit unor surse citate de publicaţia menţionată, prejudiciul în acest dosar ar fi de câteva sute de mii de euro.

În acest dosar au fost făcute, în total, 11 percheziţii în Timiş, la persoane suspectate de fraudă cu bani europeni, acuzate de constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals şi obţinere ilegală de fonduri europene, informa Opinia Timişoarei.

Potrivit sursei citate, percheziţii au fost făcute atât la locuinţa prefectului de Timiş, Cornelia Elena Micicoi, cât şi la sediul firmei conduse de aceasta înainte de a ocupa funcţia publică.

Editor : B.P.

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