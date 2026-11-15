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Cine este noul președinte al AUR Bucureşti. Au fost aleși și șefii organizațiilor de sector

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Foto: Inquam Photos / George Călin
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Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi-a ales noua conducere a organizaţiei municipale Bucureşti, precum şi conducerile filialelor din toate cele şase sectoare ale Capitalei. În funcţia de preşedinte al AUR Bucureşti a fost ales europarlamentarul Gheorghe Piperea.

AUR anunţă, duminică seară, alegerea europarlamentarului Gheorghe Piperea în funcţia de preşedinte al AUR Bucureşti.

La conducerea organizaţiilor de sector au fost aleşi Mihail Dojana - Sectorul 1, Andrei Ohaci - Sectorul 2, Alexandru Marco Niţă - Sectorul 3, Adrian Chiotan - Sectorul 4, Lucian Muşat - Sectorul 5 şi Paul Gheorghe - Sectorul 6.

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„În Bucureşti, teoretic, lumea trăieşte bine. Nu asta este realitatea pe care eu, care merg pe stradă, merg printre oameni, o văd. Bucureştenii nu o duc nici ei bine, doar că, din cauza faptului că nu vorbesc între ei, nu sunt prieteni cu vecinii, nu au o comunitate la care să se raporteze, sunt încă prizonieri ai zvonisticii şi ai grupurilor de interese (…) Este timpul pentru o schimbare în Bucureşti (...) Am încredere în echipele de conducere de la nivelul celor şase sectoare”, a transmis George Simion.

Gheorghe Piperea, proaspăt ales preşedinte al organizaţiei AUR Bucureşti, a vorbit despre necesitatea înnoirii clasei politice: „Într-o democraţie reprezentativă, aşa cum ar trebui să fie România, elitele conducătoare sunt alese de popor, din popor, pentru popor. Elitele nu pot să se automandateze pentru a conduce un popor fără a împinge societatea în totalitarism. Cu atât mai rău devine viitorul unei societăţi ca a noastră atunci când aceste elite sunt fabricate în laboratoarele serviciilor secrete sau impuse de marile corporaţii tranzacţionale”.

Înaintea lui Gheorghe Piperea, funcția de președinte ales al AUR București nu a fost ocupată de o altă persoană, deoarece filiala a fost condusă de coordonatori interimari desemnați de conducerea centrală.

Editor : Sebastian Eduard

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