Cine este politicianul român inclus în prestigiosul top Politico „10 persoane de urmărit în 2026”

Jurnaliștii de la prestigioasa publicație Politico au prezentat topul anual al celor mai influente persoane ale anului 2025 și „top 10 persoane de urmărit în 2026”. În topul jurnaliștilor europeni a fost inclus și un politician român. Este vorba despre Siegfried Mureșan, europarlamentar român.

Cea mai importantă persoană a anului 2025 a fost, conform jurnaliștilor Politico, Donald Trump. Pe liste cu persoanele anului 2025 se mai află, Volodimir Zelenski, Ursula von der Leyen, Vladimir Putin sau Victor Orban.

În topul personalităților care ar trebuie urmărite în 2026 sunt o serie de oficiali din UE și non-UE.

Siegfried Mureșan este europarlamentar român la al treilea mandat, din partea PNL. Acesta a ocupa unele dintre cele mai importante poziții din Parlamentul European, cum ar fi cea de negociator șef al bugetului UE.

Acesta este și vicepreședinte al PPE, cea mai mare familie politică din Parlamentul European.

Lângă Siegfried Mureșan, în top, mai sunt șeful NABU (DNA-ul de la Kiev), un procuror important de la Atena sau primarul reformist al Budapestei.

Europarlamentarul român a scris pe pagina de Facebook: „Mulțumesc POLITICO Europe pentru includerea mea în „Top 10 persoane de urmărit în 2026” la nivel european.

Mă bucură că motivul luat în considerare de Politico pentru această desemnare este munca mea pe Bugetul multianual al Uniunii Europene post-2027, unde am obținut în negocieri beneficii în plus pentru fermierii din România și Europa, precum și pentru politica de coeziune.

Voi continua să lupt pentru a apăra interesele oamenilor la nivel european. Dacă rezultatele mele sunt și remarcate de presa internațională, cu atât mai bine.

Vă mulțumesc tuturor pentru susținere.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.