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Cine este și ce avere are premierul desemnat Eugen Tomac

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Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Ce arată declarația de avere Tomac, un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu

Apropiat al lui Traian Băsescu, Eugen Tomac nu figurează cu nicio locuință în România în declarația de avere, dar deține două proprietăți în Belgia. Liderul PMP și actualul consilier prezidențial câștigă aproximativ 8.000 de euro din salariul de europarlamentar și și-a finanțat partidul cu jumătate de milion de lei în campania electorală din 2024.

Ce arată declarația de avere

Potrivit declarației de avere din 2024, ultima declarație de avere publică, Eugen Tomac deține două terenuri în România: unul în localitatea 23 August din Constanța, de 1.300 mp, și altul lângă Cheile Bicazului, în satul Bârnadu din Neamț, de 3.886 mp. Nu are, însă, nicio locuință în țară.

În schimb, Tomac are două locuințe în Belgia, deținute împreună cu soția sa: un apartament în Bruxelles (95 mp) și o casă în Charleroi (353 mp).

În declarația de avere mai figurează două mașini – un Audi Q5 din 2016 și o Dacia Sandero din 2020. Are 100.000 de euro în conturi și criptomonede în valoare de aproximativ 28.620 de dolari.

De asemenea, Tomac a împrumutat Partidul Mișcarea Populară cu 500.000 de lei pentru campania electorală de anul trecut. Acesta are un salariu net de europarlamentar de aproape 8.000 de euro pe lună.

Tomac, un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu

Tomac este un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu. Parcursul său instituțional a început în 2006, când a fost numit consilier în cadrul Administrației Prezidențiale, în timpul mandatului lui Băsescu. Acolo s-a ocupat de relația cu românii de pretutindeni și a devenit rapid unul dintre apropiații fostului șef al statului.

Între 2009 și 2012 Eugen Tomac a fost secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar în 2012 a demisionat din funcție pentru a intra în Parlament, fiind ales deputat de Diaspora pe listele PDL.

Ulterior a devenit unul dintre fondatorii și liderii Partidul Mișcarea Populară. În iulie 2013, a demisionat din PDL și a contribuit la fondarea Partidului Mișcarea Populară (PMP). De altfel, este succesorul lui Traian Băsescu la conducerea PMP.

În prezent, este la al doilea mandat de europarlamentar. Pe primul l-a câștigat după alegerile din 2019 pe listele PMP, iar al doilea mandat a venit în urma alegerilor din 2024, Tomac fiind susținut de alianța USR-PMP-Forța Dreptei.

Editor : A.G.

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