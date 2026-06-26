Live TV

Cine este Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR

Data actualizării: Data publicării:
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL. FOTO: Inquam Photos
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Formare şi începuturile carierei profesionale Parcursul politic: De la PMP la PNL Activitatea europeană

Siegfried Mureşan, propus vineri de PNL-USR-UDMR pentru postul de premier, are 45 de ani şi este recunoscut drept unul dintre cei mai influenţi europarlamentari din actuala legislatură. În prezent, ocupă funcţia de vicepreşedinte al Partidului Popular European (PPE) şi de vicepreşedinte al Grupului PPE din Parlamentul European. Duminică,a fost ales vicepreşedinte PNL, în echipa lui Ilie Bolojan.

Siegfried Mureşan s-a născut în Hunedoara, mama sa fiind de origine germană, potrivit News.ro.

Formare şi începuturile carierei profesionale

Pregătirea sa academică este strâns legată de spaţiul german, acesta absolvind Academia de Studii Economice din Bucureşti în 2004 (secţia cu predare în limba germană) şi şi-a continuat studiile cu un masterat în economie şi management la Universitatea Humboldt din Berlin.

A fost bursier şi ulterior consilier al preşedintelui Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul Germaniei (Bundestag), Gunther Krichbaum, timp de trei ani.

Din 2011, a activat în poziţia de consilier politic principal pentru probleme economice în cadrul PPE la Bruxelles.

Parcursul politic: De la PMP la PNL

Siegfried Mureşan a intrat oficial în politica românească în 2014, când a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mişcarea Populară (PMP), formaţiune creată la iniţiativa lui Traian Băsescu.

În acea perioadă, i-a făcut campanie Elenei Udrea şi a fost propus de Traian Băsescu pentru funcţia de premier. În 2018, acesta a făcut pasul către Partidul Naţional Liberal (PNL), devenind ulterior şi preşedinte al organizaţiei PNL Diaspora.

Activitatea europeană

Mureşan este primul român care a ocupat rolul strategic de negociator-şef al Parlamentului European pentru Bugetul anual al UE (în 2018 şi 2024). Expertiza sa financiară a fost esenţială în negocierea viitorului buget Multianual (2028–2034). În calitate de negociator-şef, acesta gestionează un pachet estimat la aproximativ două trilioane de euro, susţinând finanţarea agriculturii şi a politicii de coeziun.

A activat ca şi coraportor pentru implementarea PNRR, reuşind să includă prevederi favorabile României, precum creşterea avansului şi a duratei de utilizare a fondurilor.

Este preşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru relaţiile cu Republica Moldova, fiind un susţinător vocal al aderării acesteia la UE şi negociator pentru pachete financiare de modernizare a infrastructurii de peste Prut. Pentru aceste eforturi, a fost decorat de Maia Sandu cu „Ordinul de Onoare” în 2021.

Siegfried Mureşan este căsătorit cu Cătălina Manea, expertă în combaterea fraudei la Banca Europeană de Investiţii din Luxemburg.

Vorbeşte fluent limbile germană, engleză şi franceză.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Furtuna, fulgere, ploaie
2
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
3
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat...
ultimul american care a plecat din afganistan
4
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce George Simion a susținut că un consilier prezidențial l-a...
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
Digi Sport
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Turos Lóránd vorbeste la microfon.
Lorand Turos: Este firesc ca acest pol de dreapta să aibă o propunere de premier. Trebuie să găsim soluții pentru deblocarea situației
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, despre propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier: „E atașat valorilor europene și reprezintă o soluție”
psd
Reacție din PSD după propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier: „După ce au urlat 'să vină PSD-ul să-şi asume', acum schimbă foaia”
siegfried muresan
Prima reacție a lui Siegfried Mureșan, nominalizat prim-ministru de PNL-USR și UDMR: „Nu orice Guvern este bun pentru România”
Sebastian Burduja.
Burduja acuză PSD și USR că blochează negocierile pentru viitorul Guvern: „E un joc politic ieftin”
Recomandările redacţiei
Europarlamentarul Siegfried Mureșan.
Continuă negocierile pentru Guvern. PNL, USR și UDMR îl propun pe...
Ședință CSAT
Nicușor Dan va convoca Consiliul Suprem de Apărare a Țării pe 30...
femei cu umbrela in soare
Canicula cuprinde toată țara. ANM a emis primul cod roșu din sezon...
INSTANT_TOMAC_USR_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz: „Nu este momentul pentru un guvern monocolor PSD”
Ultimele știri
Circulația pe A0 Nord, lotul Joița-Corbeanca, s-ar putea deschide până la finalul anului. În ce stadiu sunt lucrările
Nou bilanț al deceselor în urma cutremurelor din Venezuela: 235 de morți. „Fiecare oră contează” pentru salvarea supraviețuitorilor
Nicuşor Dan, de Ziua Drapelului: Sub culorile tricolorului, România a devenit un stat puternic şi modern
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Nicoletei Luciu, debut elegant în lumea modei la doar 14 ani: "Așchia nu sare departe de trunchi". Kim...
Cancan
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
Fanatik.ro
Șocant! Soția fostului jucător al lui Dinamo, tăiată cu briceagul azi noapte în București! Femeia, urcată în...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Cum ar fi încercat idolul fotbalului din Ucraina să obțină cetățenia română. Acesta se apără: ”Am una singură”
Adevărul
„Cine ne va plăti când vom fi înlocuiți de roboți?” Muncitorii indieni, filmați pentru a antrena inteligența...
Playtech
Mica localitate din România care devine unul dintre cele mai importante puncte militare din Europa...
Digi FM
Elena Udrea, reacție dură după o vacanță la Mamaia: „Este un dezastru. Ați distrus tot”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT de la Cupa Mondială! Diana Munteanu a pierdut pariul cu Dan Alexa: ce trebuie să facă acum
Pro FM
Val de reacții după ce o presupusă fostă iubită a lui Callum Turner a făcut dezvăluiri controversate...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fostul soț al Sofiei Vergara, mărturisiri despre lupta cu boala misterioasă: „Am avut dureri atât de mari...
Adevarul
România nu are locuințe ieftine, dar sunt mai accesibile decât în multe state europene. Bulgaria stă puțin...
Newsweek
Pensii militare: Vot de respingere pentru reducerea vârstei de pensionare cu 3 ani la polițiști și militari
Digi FM
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la recepția de Ziua Independenței SUA. Partenera lui Nicușor Dan a atras...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Natura, în cea mai dură formă a ei. Momentul când un vultur a atacat un cuib de berze și le-a mâncat puii
Film Now
Top șapte staruri de la Hollywood care au dispărut din lumina reflectoarelor, dar care rămân de neuitat. Cu...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...