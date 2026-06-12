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Cine este Sorin Costreie, care ar putea prelua portofoliul Educaţiei, dacă Guvernul Tomac trece de Parlament

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sorin costreie
Sorin Costreie. Inquam Photos / George Călin
Din articol
Manager în învăţământul universitar Tehnocratul din spatele a trei premieri Declaraţiile de avere

Sorin Costreie (55 de ani) este propus pentru a prelua portofoliul de ministru al Educaţiei în viitorul cabinet Tomac. Costreie ocupă în prezent funcţia de consilier prezidenţial pentru educaţie şi cercetare în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, poziţie în care a fost numit oficial la data de 17 noiembrie 2025 de către preşedintele Nicuşor Dan. Colaborarea dintre cei doi nu este nouă: în primăvara aceluiaşi an, filosoful a asigurat consultanţă pe probleme de educaţie în perioada campaniei electorale prezidenţiale.

Născut în 1971, Sorin Costreie a absolvit Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, obţinând licenţa în 1996 şi masterul în 1997. Zece ani mai târziu, în 2007, devenea doctor în filosofie al aceleiaşi instituţii, scrie News.ro.

Ulterior, a urmat studii de specializare la University of Western Ontario în Canada (unde a obţinut statutul ABD - All But Dissertation), a fost bursier DAAD la Universitatea din Trier (Germania), bursier Tempus la Universitatea „La Sapienza” din Roma (Italia) şi a efectuat stagii de cercetare extinse în SUA şi Spania.

Ca profesor, a parcurs toate treptele didactice la Facultatea de Filosofie din Bucureşti începând cu anul 1997, devenind conferenţiar universitar în 2016. Domeniile sale de expertiză acoperă o nişă complexă: filosofia matematicii, a limbajului şi a logicii, gândirea critică şi, mai recent, cogniţia matematică şi intersecţia dintre ştiinţele umaniste şi medicină (medical humanities).

Este, totodată, coautor al manualului de Logică şi Argumentare pentru liceu (Humanitas, 2004) şi al unor volume de referinţă utilizate la admiterea în Facultăţile de Drept şi la Institutul Naţional al Magistraturii (INM) pentru verificarea raţionamentului logic.

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Manager în învăţământul universitar

În paralel cu activitatea de la catedră, Costreie s-a impus ca manager pentru internaţionalizarea învăţământului superior românesc. În cadrul Universităţii din Bucureşti, a ocupat succesiv funcţii cheie. Între 2008-2016, Director al Departamentului de Managementul Calităţii; în 2016 a devenit prodecan al Facultăţii de Filosofie, iar între 2017 şi 2019 a fost prorector pentru Relaţii Internaţionale. Tot prorector a fost şi între 2019-2023 pentru Relaţii Publice şi Reţele Universitare, iar, din 2024, este consilier al rectorului Universităţii din Bucureşti pentru reţele universitare.

Anul 2023 a marcat un vârf al carierei sale diplomatice universitare, fiind ales preşedinte al UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe), o reţea de elită ce reuneşte universităţile din capitalele europene. De asemenea, din 2018 este coordonatorul la nivelul UB al alianţei europene CIVIS şi reprezintă România în structuri de anvergură precum High Council - European University Institute de la Florenţa şi în proiectul ştiinţific Laserul de la Măgurele (ELI-NP).

Tehnocratul din spatele a trei premieri

Sorin Costreie a acumulat o experienţă administrativă directă în relaţia cu Guvernul României. Intrarea sa în administraţia centrală s-a produs în 2016, când a fost consilier al ministrului Mircea Dumitru, devenind ulterior secretar de stat pentru relaţii internaţionale, proiecte europene şi învăţământ dual în Ministerul Educaţiei (2016-2017).

Ulterior, statutul său în funcţii tehnice a fost reconfirmat în perioada 2020-2023, când a deţinut rolul de consilier de stat pentru educaţie şi cercetare în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, lucrând sub coordonarea a trei premieri succesivi (Florin Cîţu, Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu). În portofoliul său guvernamental se mai numără poziţia de coordonator naţional în domeniul proprietăţii intelectuale (2022-2023) şi cea de reprezentant al Guvernului în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român (ICR), demarată în 2021.

Sorin Costreie este cunoscut publicului şi pentru eseurile sale din reviste culturale precum Dilema Veche sau pentru emisiunile realizate la BBC, RFI şi Radio România Cultural.

Declaraţiile de avere

Conform declaraţiei de avere depuse de Valentin-Sorin Costreie, acesta deţine un apartament de 60 mp dobândit în 1994. De asemenea, mai deţine un autoturism Kia. Tot în declaraţia de avere apare că a înstrăinat o casă şi un teren cu 176.000 de euro, respectiv 50.000 de euro. În cea mai recentă declaraţie de avere apare înregistrată şi o promisiune de vânzare a unui teren de 200 mp pe Strada Vaselor, cu o valoare menţionată de 150.000 EUR.

Editor : Sebastian Eduard

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