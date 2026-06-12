Cine este Vladimir Ionaş, propunerea lui Eugen Tomac pentru Ministerul Dezvoltării

Vladimir Ionaş este sociolog specializat în sondaje de opinie, comportament de vot şi consultanţă politică, cunoscut mai ales prin analizele sale pentru Avangarde şi apariţiile din presa TV. Este propunerea premierului desemnat Eugen Tomac pentru funcţia de ministru al Dezvoltării.

Potrivit profilului de la Aspen Institute Romania, Vladimir Ionaş are peste 8 ani de experienţă în sondaje, metodologie şi consultanţă politică, iar în prezent conduce organizaţia nonguvernamentală Roundtable on Ethnic Relations, scrie News.ro.

A lucrat şi în calitate de consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului, unde s-a ocupat de relaţiile SUA-România, societatea civilă, mediul academic şi administraţia publică.

A absolvit Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, apoi a făcut un master la Universitatea din Bucureşti şi lucrează la un doctorat despre comportamentul electoral al minorităţii maghiare din România.

Presa mai notează că a colaborat cu Avangarde condus de Marius Pieleanu, apropiat al PSD, dar care a colaborat şi cu actualul preşedinte Nicuşor Dan, şi a apărut frecvent ca analist politic în dezbateri despre alegeri şi partidele politice.

Citește și

Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face parte din Guvern (surse)

Editor : S.S.