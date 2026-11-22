Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat duminică de la ora 14:00 la Digi24, că un singur membru al Guvernului se opune cererilor de la primarii care vor să primească mai mulți bani în bugetul din 2027: ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Îmi place, omul, așa cum a fost la adunarea generală a Asociației Municipiilor din România, era foarte decis: «Ăștia sunt banii, asta e marfa. Nu avem ce face»”, a precizat Toma.

„Îmi place Alexandru Nazare, pentru că omul, așa cum am fost la adunarea generală a Asociației Municipiilor din România de luni, un om foarte decis. La care colega mea, Olguța Vasilescu, după ce a luat cuvântul domnul ministru de Finanțe, a spus «ne criticați, de ce ne criticați?». Nazare a spus «ăștia sunt banii, asta e marfa. Nu avem ce face». Trebuie să luăm măsuri cu toții, să mergem în continuare. Bineînțeles că colegii cer bani. Nu mai sunt. Haideți să vedem cum ne reducem cheltuielile de funcționare ale statului român.

Mi-a plăcut treaba asta la domnul Neacșu: noi să umblăm și pe la centru. Ar trebui să umble și la parlamentari. Avem un referendum pentru 300 de parlamentari. Fiecare parlamentar are o echipă, și în București are echipă de unde sunt, din circumscripțiile în care au venit. Aici este o risipă absolut îngrozitoare”, spune Constantin Toma.

„Toată lumea cere bani”

Edilul consideră că, odată cu înlocuirea Guvernului Bolojan, primarii și liderii din teritoriu ai PSD se așteaptă să primească mai mulți bani.

„Există o astfel de așteptare. Este normal, pentru că, din fericire sau din păcate, motorul electoral este primarul în fiecare localitate, pentru că ai o influență acolo. În localitățile mai mici, o influență mai mare, în localitățile mai mari, o influență mai mică, pentru că nu ai cum să stai de vorbă cu fiecare cetățean în parte, cum se întâmplă într-o comună mai mică.

Toată lumea cere bani. Suntem în această situație”, spune Toma.

Edilul Buzăului recunoaște că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare este cel care pune „frână” dorințelor primarilor.

„Este unul singur, se numește Alexandru Nazare, în momentul ăsta. Și sper să țină Dumnezeu decizia, pentru că eu zic că prin decizia asta salvează România. Pentru că a spus omul de mai multe ori: «Nu am scăpat. Suntem în relații și în discuții în permanență cu firmele de rating, suntem în permanență în legătură cu creditorii internaționali, suntem în permanență în legătură cu Comisia Europeană». Nu s-a terminat.

Domnul Nazare a fost cel care a fost foarte tare pe povestea asta.

Până la urmă, acest Guvern avea două obiective de îndeplinit și pe urmă poate să și plece. Unu, rectificarea bugetară, pentru că erau o mulțime de instituții care nu mai puteau funcționa, inclusiv în zona asta a administrației publice locale. Vorbesc de comune și localități mici, în general. Și povestea bugetului național, pentru că avem o problemă. Una dintre problemele ridicate de colegi, inclusiv de doamna președintă Olguța Vasilescu, a fost ca nu cumva să ni se ia banii care sunt excedente. Pentru că bugetul anul acesta l-am avut foarte târziu, procedurile de licitație”, explică primarul PSD.

Editor : Alexandru Costea