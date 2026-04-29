Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a vorbit, într-un interviu pentru Digi24.ro, despre aripa din PSD „care nu a fost niciodată de acord cu doctrina de tip progresist”. Acesta a oferit mai multe nume din rândul social-democraților care ar susține o apropiere de AUR, printre care inclusiv secretarul general al partidului, Claudiu Manda, și Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Europarlamentarul AUR a declarat că, în interiorul PSD, există oameni care susțin mai degrabă „principiul naționalismului economic”.

„Sunt absolut convins. Este acea parte din PSD care nu a fost niciodată de acord cu userizarea, cu doctrina de tip progresist, cei care au vorbit de-a lungul timpului și s-au comportat conform principiului naționalismului economic”, a declarat Gheorghe Piperea, la Parlamentul European.

Întrebat cine sunt susținătorii unei eventuale alianțe cu AUR, din rândurile PSD, eurodeputatul a precizat:

Domnul Zamfir, de exemplu, prietenul meu, a fost de la bun început pe principiul naționalismului economic. De asemenea, doamna Firea, domnul Câciu.

Mi se pare că și (Claudiu n.red) Manda, care este europarlamentar, este cam pe aceeași linie. Dacă nu mă înșel, cam pe aceeași linie este și Olguța Vasilescu. Aceasta este aripa din PSD care este mai mult pe naționalism economic decât pe progresism”.

În privința lui Sorin Grindeanu, Gheorghe Piperea susține că „face un balet mai prost decât cel pe care îl făcea Marcel Ciolacu înainte”, între cele două tabere din partid.

„Nici noi nu suntem fericiți să ne asociem cu PSD”

Eurodeputatul amai transmis că „PSD este sistemul”, fiind „principalul vinovat pentru ceea ce se întâmplă în România”, însă este singura variantă în acest moment pentru a putea da jos Guvernul:

„Nici noi nu suntem fericiți să ne asociem cu PSD. Din punctul meu de vedere, PSD este sistemul, este la putere chiar și când este în opoziție. Din punctul meu de vedere, este principalul vinovat pentru ceea ce se întâmplă în România.”

Este AUR „marele câștigător” al crizei politice?

Piperea susține că AUR a reușit să fie câștigătorul crizei politice fără să facă nimic.

„Nu noi am cauzat criza, nu noi am provocat loviturile de baros dintre cei din coaliție. Da, este AUR marele câștigător, fără să facă nimic. Așteptând pur și simplu”.