Exclusiv Cine sunt „auriștii” din PSD? Gheorghe Piperea: O aripă care nu a vrut userizarea. Manda, Olguța, cam pe aceeași linie

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
Sursa: Inquam Photos
„Nici noi nu suntem fericiți să ne asociem cu PSD” Este AUR „marele câștigător” al crizei politice?

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a vorbit, într-un interviu pentru Digi24.ro, despre aripa din PSD „care nu a fost niciodată de acord cu doctrina de tip progresist”. Acesta a oferit mai multe nume din rândul social-democraților care ar susține o apropiere de AUR, printre care inclusiv secretarul general al partidului, Claudiu Manda, și Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Europarlamentarul AUR a declarat că, în interiorul PSD, există oameni care susțin mai degrabă „principiul naționalismului economic”.

„Sunt absolut convins. Este acea parte din PSD care nu a fost niciodată de acord cu userizarea, cu doctrina de tip progresist, cei care au vorbit de-a lungul timpului și s-au comportat conform principiului naționalismului economic”, a declarat Gheorghe Piperea, la Parlamentul European.

Întrebat cine sunt susținătorii unei eventuale alianțe cu AUR, din rândurile PSD, eurodeputatul a precizat:

Domnul Zamfir, de exemplu, prietenul meu, a fost de la bun început pe principiul naționalismului economic. De asemenea, doamna Firea, domnul Câciu.

Mi se pare că și (Claudiu n.red) Manda, care este europarlamentar, este cam pe aceeași linie. Dacă nu mă înșel, cam pe aceeași linie este și Olguța Vasilescu. Aceasta este aripa din PSD care este mai mult pe naționalism economic decât pe progresism”.

În privința lui Sorin Grindeanu, Gheorghe Piperea susține că „face un balet mai prost decât cel pe care îl făcea Marcel Ciolacu înainte”, între cele două tabere din partid.

„Nici noi nu suntem fericiți să ne asociem cu PSD”

Eurodeputatul amai  transmis că „PSD este sistemul”, fiind „principalul vinovat pentru ceea ce se întâmplă în România”, însă este singura variantă în acest moment pentru a putea da jos Guvernul:

„Nici noi nu suntem fericiți să ne asociem cu PSD. Din punctul meu de vedere, PSD este sistemul, este la putere chiar și când este în opoziție. Din punctul meu de vedere, este principalul vinovat pentru ceea ce se întâmplă în România.”

Este AUR „marele câștigător” al crizei politice?

Piperea susține că AUR a reușit să fie câștigătorul crizei politice fără să facă nimic.

„Nu noi am cauzat criza, nu noi am provocat loviturile de baros dintre cei din coaliție. Da, este AUR marele câștigător, fără să facă nimic. Așteptând pur și simplu”.

Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
george simion sustine un discurs
3
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
alexandrin moiseev
4
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
soldați Ucraina
5
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă...
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
INSTANT_CONSULTARI_PSD_67_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan susține că nu se teme de o eventuală suspendare din...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului a fost citită în Parlament...
sigla psd
PSD le cere liberalilor să-l retragă pe Ilie Bolojan din fruntea...
Radio Romania - Foto. Alexandru Dolea
Numirea membrilor în consiliile de administrație ale SRTv şi SRR...
Prefectul de Călărași, Laurențiu State, nu a demisionat, așa cum a cerut conducerea PSD
„Este vorba despre situația operațională”. Explicațiile Kremlinului privind lipsa tehnicii militare la parada de 9 mai
Roxana Mînzatu mizează pe „orientarea pro-europeană” a României: „Mă bazez că va rămâne principalul motor al democrației”
Citește mai multe
Pe Roz
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în mai 2026. Data care îți poate aduce schimbări importante în viață
Cancan
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
Fanatik.ro
Ce mănâncă zilnic Nadia Comăneci. Preparatul adorat de milioane de români la care a renunțat regina de aur a...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Lovitură pentru gigantul Mercedes-Benz înainte de Campionatul Mondial! Producătorul auto, direct afectat de...
Adevărul
„Trăim într-un șantier. Este inuman ce se întâmplă aici”. Când va fi gata modernizarea Bulevardului...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ucraina ar putea fi nevoită să accepte pierderi teritoriale pentru a adera la UE, spune cancelarul Germaniei
Newsweek
Scenariul de groază pentru pensionari. Pensiile nu se mai pot plăti, indexările anulate. Care e motivul?
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
Destinul Juliei Roberts, „decis” de interpretarea unor replici. Cum a prezis Sally Field succesul uriaș al...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte