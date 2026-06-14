Cine sunt vocile din PNL care susțin numirea lui Adrian Veștea. „Interesul național pe primul loc”

Au apărut primele voci din PNL care susțin deschis nominalizarea lui Adrian Vește pentru funcția de premier, anunțată duminică de președintele Nicușor Dan. În ciuda reacției foarte dure a președintelui PNL, Ilie Bolojan, care a acuzat un „act ostil” din partea lui Nicușor Dan, sunt câțiva lideri liberali care spun că Adrian Veștea trebuie susținut și „interesul național” pus pe primul loc.

Alin Tișe, președintele CJ Cluj, a cerut într-un mesaj pe rețelele sociale ca interesul național să fie pus „pe primul loc”, spunând că „România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid”.

„Nici un partid nu este mai mare decât țara noastră. Nici un om politic nu poate să se opună binelui românilor. Nici o strategie de partid nu poate fi mai importantă decât stabilitatea țării.

Ca partid național și conservator, PNL are datoria să pună interesul României mai presus de orice interes politic. Astăzi, România are nevoie urgent de un guvern funcțional, de decizii curajoase și de responsabilitate. Nu de blocaje. Nu de orgolii. Nu de negocieri fără sfârșit. În momente decisive, liderii adevărați aleg țara, nu partidul. Aleg viitorul, nu avantajul de moment.

Interesul național nu mai poate aștepta. România are nevoie de stabilitate, de autoritate și de acțiune. De Guvern. Acum și urgent!”, a scris Aline Tișe duminică pe Facebook.

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Primarul din Giurgiu, Adrian Anghelescu, a fost mult mai direct și și-a exprimat speranța ca PNL să susțină nominaliarea lui Adrian Veștea.

„Am văzut în această dimineață nominalizarea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României. Îl cunosc personal pe Adrian Veștea și am lucrat cu el încă de pe vremea când eram în Liga Aleșilor Locali PNL, iar ulterior, în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării. Consider că este o alegere potrivită, atât pentru administrația publică locală, cât și pentru administrația publică națională.

Sper ca Partidul Național Liberal să decidă în consecință și să îl susțină pe Adrian Veștea, acordându-i votul pentru funcția de prim-ministru”, a transmis Adrian Anghelescu.

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Primarul din Măgurele, Narcis Constantin, a spus, de asemenea, că „Adrian Vestea este soluția care poate scoate România din criză”.

„România de azi nu are nevoie de experimente, ci de oameni care au demonstrat că înțeleg administrația locală și centrală și, mai ales, responsabilitatea față de țară.

Într-o perioadă complicată, avem nevoie de lideri care construiesc, nu de politicieni care exploatează nemulțumirea oamenilor.

Cred că interesul României trebuie să fie mai presus de orgolii, calcule electorale sau populism.

Pentru mine, liberal de 30 de ani, Adrian Vestea este soluția care poate scoate România din criza. Şi este singurul criteriu care contează, astăzi!”, spune Narcis Constantin.

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Editor : B.P.