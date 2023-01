Ciolacu: Acea guvernare de dreapta timp de doi ani a fost dezastruoasă. Există oameni de stat și oameni de stat întâmplător

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Zalău, că „a fost cea mai corectă decizie” intrarea social-democraților la guvernare și a criticat guvernul anterior, spunând că „a fost o guvernare dezastruoasă timp de doi ani acea guvernare de dreapta din România”. Liderul PSD a spus, de asemenea, că „este cazul (...) să ne implicăm total în actul de guvernare”.

„Important e că ne-am implicat, chiar dacă au fost, cum spunea Radu Moldovan, discuții corecte și libere în interiorul partidului dacă ne asumăm să intrăm la guvernare sau nu. Categoric, dacă rămâneam în opoziție, aveam cel mai mult de câștigat. Începeam iarăși cu suspendarea președintelui, să nu credeți că ne opream ușor.

Părerea mea este că a fost cea mai corectă decizie, nu pentru noi, a fost cea mai corectă decizie și pentru primari, și pentru președinții de Consilii Județene, și pentru români, pentru că România, după un an de zile, având baza acestei coaliții, a reușit să depășească cea mai neagră perioadă. N-am nicio reținere și fără să jignesc niciun coleg din interiorul PNL, a fost o guvernare dezastruoasă timp de doi ani acea guvernare de dreapta din România. Cu adevărat, nimeni n-a știut că va veni și un război după criza pandemică, criza energetică, că vom avea și un război total incorect și nedrept, exact într-o țară cu care avem cea mai lungă frontieră, de aproape 650 de km.

Pe de altă parte, am fost mult prea mult timp pompieri de serviciu, pentru că nu aveam ce face. A trebuit să găsim cele mai bune soluții în energie, a trebuit să ne implicăm și să venim cu pachetul social, fiindcă cu un an în urmă anumiți oameni de stat – sunt de două feluri, oameni de stat și oameni de stat întâmplător – nu au mărit nicio pensie.

Am venit foarte curajos și pentru prima oară pachetul economic a fost mai consistent decât pachetul social și am depășit acest an de zile, anul 2022, cel mai complicat an. Știu toți românii acest lucru, știu toți românii de inflație, știu toți românii că s-au mărit prețurile la produsele alimentare, știu toți românii de crizele suprapuse.

Nu cred că românii au nevoie în acest moment de lideri plângăcioși sau să găsească motive de-acum încolo, gata. Anul în care am fost pompierii de serviciu a luat sfârșit. Este cazul ca împreună să ducem România mai departe, să venim cu soluțiile așteptate de către români, să nu mai căutăm motive de ce nu reușim, să ne implicăm total în actul de guvernare”, a declarat Marcel Ciolacu în cadrul conferinței de alegeri a organizației județene PSD Sălaj, la Zalău.

Ciolacu a criticat și „eșecul” intrării României în Schengen, spunând că „nu poți să ai pretenții să fii jucător regional, când până acum în toată politica externă noi am dormit pe bancheta din spate a Europei”.

„Eu nu vreau să ne plângem, eu vreau ca din acest an să schimbăm registrul și să spunem clar care este drumul românilor și al României. Nu poți să ai pretenții să fii jucător regional, când până acum în toată politica externă noi am dormit pe bancheta din spate a Europei. Nu poți să ai pretenții și să constați eșecuri pe care nu le numești eșecuri – «Domnule doctor, cum a decurs operația? Excelent, reușită operația, dar îmi pare rău, pacientul a decedat». Cam așa e cu Schengen! Trebuie să avem o politică coerentă și să fim respectați”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Editor : Alexandru Costea