Ciolacu: Această gaură de 20 de miliarde de lei în buget nu există. Nu e vorba de economii, ci de direcționarea sumelor de bani

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că ordonanţa de urgenţă pe care urmează să o dea Guvernul nu se referă la economii, ci la direcţionarea sumelor de bani şi că este normal ca Executivul să încerce să aloce mai mult pentru investiţii.

„Nu e vorba de economii, e vorba de direcţionare a sumelor de bani. Unde este nevoie de aceste sume? În cheltuieli cu autoturisme sau alte bunuri şi servicii, sau în cheltuieli în ceea ce priveşte investiţiile? Cifrele şi toate casele de rating şi toate informaţiile pe care le avem de la autorităţile financiare internaţionale ne arată faptul că, pentru prima oară în 30 de ani, în România, este o creştere economică pe investiţii, nu pe consum şi atunci e normal ca Guvernul să încerce să aloce şi mai multe sume pe investiţii. Şi azi-dimineaţă la ASE am spus faptul că poate ne luăm 10% din PIB să îl direcţionăm către investiţii. (...) În acest moment este o reducere a consumului, ceea ce normal că aduce şi mai puţini bani la bugetul de stat, dar nu este o situaţie alarmantă macroeconomic, să fie o problemă economică”, a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului, întrebat ce părere are despre ordonanţa pe care a iniţiat-o Guvernul pentru a economisi banii de la bugetul de stat.

Ciolacu a adăugat că nu există o gaură de 20 de miliarde de lei în bugetul de stat.

„Aceste 20 de miliarde nu există, această gaură. Am văzut-o şi eu la dvs., nu am nicio problemă. După ce au comunicat cei de la FMI, de la Banca Mondială, România are o creştere economică estimată cu mult peste alte state din Uniunea Europeană, repet, bazată pe investiţii. Această ordonanţă este, de fapt, o ordonanţă a chibzuinţei, cum zicea premierul Ciucă”, a menţionat el, potrivit Agerpres.

Ministerul Finanțelor a publicat luni în transparență proiectul de ordonanță de urgență cu măsurile pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Printre măsurile incluse sunt înghețarea angajărilor la stat, reducerea cu 10% a cheltuielilor cu bunurile și serviciile, limitarea numărului de mandate în consiliile de administrație și reducerea cu 50% a posturilor de consilieri din cabinete.

Editor : Robert Kiss