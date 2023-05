Ciolacu: „Am avut o discuţie cu domnul Budăi, ne-am mai uitat o dată pe legea cu pensiile speciale”

Preşedintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus miercuri seară, la România TV, că obiectivul său este legea pensiilor speciale şi că a discutat cu ministrul Muncii, Marius Budăi, să vină de la Bruxelles cu ultimele lămuriri privind această lege. Ciolacu a explicat că îşi doreşte ca legea pensiilor să treacă prin Parlament, precizând că, dacă acest lucru nu se întâmplă, Guvernul îşi va asuma răspunderea.

„Am avut o discuţie cu domnul Budăi, ne-am mai uitat o dată pe legea cu pensiile speciale, am mai analizat anumite amendamente, i-am cerut ca săptămâna viitoare să fie la Bruxelles, să vină cu ultimele lămuriri, fiindcă neapărat mi-aş dori ca legea să treacă prin Parlament, dacă nu, îmi menţin ceea ce am declarat, vom merge cu legea cu pensiile speciale prin asumarea răspunderii. Nu voi accepta eu, Marcel Ciolacu, ca românii să piardă niciun euro din cauza pensiilor speciale. Dacă avem toate elementele, astfel încât să ne încadrăm, părerea mea e că va fi atacată la CCR, este o anumită procedură şi avem timpul să o închidem până la vacanţa parlamentară”, a declarat Marcel Ciolacu.



Liderul social-democrat a arătat că pensiile speciale au învrăjbit societatea. „S-a ajuns mult prea departe cu aceste pensii speciale, a învrăjbit societatea, s-a creat un sentiment de ură şi trebuie să îl îndreptăm. S-a ajuns mult prea departe şi cu analize incorecte. Când domnul Ghinea, nu spun că cu rea credinţă, cu bună credinţă, dar dânsul fiind limitat de nişa pe care o reprezenta partidul domniei sale, respectiv USR, că ei sunt un partid de nişă, nu e un partid de masă cum e PSD. Nu s-a gândit decât la nişa şi la electoratul domniei sale când a trecut jalonul (...) Consider că nu pot pleca la un drum ca şi prim-ministru cu această problemă nerezolvată. De aceea am spus, vin, îmi asum răspunderea şi închid acest subiect odată pentru totdeauna. Ori trece legea, ori plec eu acasă”, a adăugat Marcel Ciolacu.



Preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a declarat luni, despre reforma pensiilor speciale, că este o chestiune de responsabilitate pe care şi-o asumă cu toţii, iar varianta asumării răspunderii este, din punctul lui de vedere, ultima.

