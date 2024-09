Ciolacu: Am avut reţineri în relaţiile externe, nu mă simţeam confortabil. Şi acum am profesor de engleză

Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, a mărturisit, marţi, că a avut reţineri, de exemplu în relaţiile externe, unde nu se simţea confortabil din cauza limbii, arătând că şi acum are profesor de engleză, dar şi de economie.

„Am avut reţineri de exemplu în relaţiile externe. Am avut reţineri, nu mă simţeam confortabil, nu eram în zona mea. Şi din cauza limbii. Normal că lucrurile s-au demarat şi s-au învăţat. Şi protocolul. Şi acum am profesor de engleză”, a spus Ciolacu la Ştirile ProTv, întrebat ce anume îi lipseşte din perspectiva de prezidenţiabil, potrivit News.ro.

El a precizat că „e lupta fiecăruia cu el, să fie mai bun în fiecare zi”.

„Nu e o ruşine. Nu mi-e ruşine să spun, am profesor de economie”, a completat el.

Prim-ministrul a mai spus că, deşi nu se simţea confortabil în zona de relaţii externe, într-un an de zile a făcut lucruri pe care nu credea că va reuşi să le realizeze, şi a dat ca exemplu convingerea cancelarului Olaf Scholtz să avem un parteneriat strategic.

„Unde credeam că am eu o problemă, de fapt am putut să o rezolv şi, dimpotrivă, am găsit soluţiile cele mai bune. Am ieşit si din cercul Uniunii Europene, la Erdogan, în Israel, la Netanyahu”, a mai spus Ciolacu.

Premierul a mai spus că „dacă ai un mandat şi o stabilitate politică, oamenii capabili vin alături de orice Guvern”.

„Nu sunt perfect, nimeni nu e perfect, am multe defecte/ În acest moment candidez foarte bine la a fi cel mai frumos dintre urâţi”

Preşedintele PSD a afirmat, la Antena 3 CNN, că are „anumite avantaje” în faţa competitorilor săi, subliniind că va candida „foarte bine la a fi cel mai frumos dintre urâţi”, transmite News.ro.

„În primul rând, fiecare dintre noi trebuie să avem momentul nostru de intimitate şi de analiză. La unii durează mai puţin, unii sunt mai aventurieri, la mine a durat mai mult. Am luat decizia de a intra în această competiţie. Vine după foarte multe schimbări în viaţa mea, am fost preşedintele Camerei, am fost vicepremier, totul s-a complicat când am devenit preşedintele partidului. În acel moment şi aşteptările colegilor sunt mult mai mari. (...) Lucrurile evident că se duceau în această direcţie. Mai era întrebarea, a mea, cu cine, dacă voi intra în această competiţie sau nu.

Normal că te compari cu competitorii şi consider că, în acest moment, voi candida cu toată tăria, chiar având anumite avantaje.

Nu sunt perfect, nimeni nu e perfect, am multe defecte, dar sunt un om care îmi asum lucruri, sunt un om care am ieşit din logica de a face calcule reci în ceea ce priveşte sondajele de opinie. Cred că deciziile trebuie să le iei în timp real”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi seară, într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

El a spus că mandatul său de premier a fost influenţat de provocările multiple.

Întrebat ce notă ar da mandatului său de premier, Ciolacu a răspuns: „O notă peste opt, e un mandat scurt”.

„Consider că în acest moment candidez foarte bine la a fi cel mai frumos dintre urâţi”, a afirmat Ciolacu, subliniind că face o referire la o declaraţie a actorului francez Jean Paul Belmondo.

Întrebat de ce crede că e mai pregătit să fie preşedinte al ţării decât contracandidaţii săi, Ciolacu a răspuns că „acum politica nu este despre stânga şi despre dreapta, nu este despre atribuţiile preşedintelui”, ci „în această perioadă totul este despre economie şi despre capacitatea de a crea din România un hub regional”.

