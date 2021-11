Ciolacu: Am negociat cu toții ca până joi România să aibă Guvern. Dacă PSD nu are premierul, să aibă Ministerul Finanțelor și invers

Marcel Ciolacu a declarat, joi seara, că în urma ultimelor negocieri avute cu PNL și UDMR s-a agreat ca până joi România să aibă Guvern cu puteri depline. Președintele social democrat a mai precizat că încă se negociază dacă PSD sau PNL trebuie să fie primul partid care să preia mandatul de premier.

"După cum ştiţi, sunt două propuneri de prim ministru, una a PNL şi una a PSD. Din acest punct de vedere, singurul lucru, am încercat să creionăm cele două propuneri şi structurile guvernului, ţinând cont de cine va avea prin rotaţie primul prim-ministru. Nu am ajuns la o discuţie să hotărâm cine are prim-ministrul. Dacă noi insistăm, cum e corect, dacă nu avem prim-ministrul, Ministerul de Finanţe să fie la PSD şi cei de la PNL la fel de corect au insistat dacă nu au prim ministru să aibă Ministerul de Finanţe.", a spus Ciolacu.

Ciolacu a repetat că până joi are siguranța că România va avea un guvern stabil, fiind finalizat programul de guvernare al coaliției PSD-PNL-UDMR.

"Vrem să construim un guvern funcţional şi o coaliţie, să fie toată lumea mulţumită ca şi echilibru guvernamental”, a mai afirmat liderul PSD.

Negocierile vor continua vineri, de la ora 12.00, a mai spus Ciolacu.

