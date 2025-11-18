Live TV

Ciolacu amenință cu moțiunea de cenzură dacă guvernul nu ia măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu”

Data actualizării: Data publicării:
marcel ciolacu psd
Marcel Ciolacu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți seară, la România TV, că va vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, dacă viitoarele pachete cu măsuri fiscale nu vor include şi măsuri de relansare a economiei. Ciolacu subliniază că nu face această afirmaţie fără a se fi consultat, anterior, cu colegii săi din PSD.

„Sunt ferm convins că în perioada următoare nu va mai intra niciun pachet fără măsuri de relansarea economiei. Nu se mai poate! Nu se mai poate! Dacă vine fără măsuri economice, eu vă spun la dumneavoastră, în premieră, eu o să votez moţiunea. Dacă vine iar, dacă forţează iar... votez la vedere moţiunea”, a afirmat Ciolacu.

Întrebat dacă aceasta este doar poziţia sa sau dacă în PSD există un curent care gândeşte la fel şi care ar susţine votarea unei moţiuni de cenzură, fostul prim-ministru a răspuns că nu ar fi făcut o astfel de declaraţie fără a se fi consultat cu colegii din PSD şi cu actuala conducere a partidului.

„Aduceţi-vă aminte de discursul doamnei Olguţa Vasilescu de la Congres. Nu se mai poate, nu se mai poate tu să comanzi şi comanzi numai aberaţii, numai lucruri care duc România în cap, nu salvează România, şi să nu ţii cont de toţi partenerii din coaliţie! Nu se mai poate aşa ceva! Nu vorbesc de capul meu, e atributul noii conduceri a partidului, am vorbit cu colegii mei, că altfel nu mi-aş fi permis să vorbesc la dvs., nu am făcut-o niciodată să vorbesc peste noua conducere, ceea ce mi se pare cât se poate de corect”, a adăugat fostul preşedinte al PSD.

Săptămâna trecută, PSD transmitea într-un comunicat că nu va susține niciun alt pachet de măsuri guvernamentale care nu va cuprinde soluții de stimulare economică. Mai mult, social-democrații se declară pregătiți să ofere partenerilor de coaliție detalii suplimentare pentru înțelegerea deplină a efectelor pozitive pe care le poate genera un astfel de program.

„Programul PSD oferă soluții de stimulare economică, cu cheltuieli zero din partea Guvernului și cu un impact pozitiv asupra bugetului de stat. Mecanismul principal propus în Programul PSD este creditul fiscal, prin care noile investiții în industriile strategice pot beneficia de deduceri fiscale, pe o perioadă determinată, dacă îndeplinesc anumiți indicatori privind sumele investite și locurile de muncă nou create. De asemenea, Programul PSD propune și alte facilități pentru stimularea noilor investiții, precum garanțiile pentru IMM-uri, amortizarea accelerată, sau deduceri suplimentare pentru investițiile în cercetare-dezvoltare”, a transmis PSD. 

 

