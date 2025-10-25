Ciolacu, atac la Guvern: M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap. O să arăt unde se află de fapt neperformanța

Marcel Ciolacu este revoltat de criticile care i-au fost aduse odată cu plecarea din funcția de premier al României. Fostul șef de la Palatul Victoria susține că are de gând să arate „unde se află neperformanța și lipsa de viziune economică”. Ba mai mult acesta susține că deficitul e același ca în perioada sa și nu există vreo îndreptare în acest sens.

„Când îți asumi un rol important în statul român, cum e cea de premier, trebuie să îți asumi și criticile. Dar cred că sunteți de acord că acum nu e vorba de reforma statului, ci de concedieri colective. Nu vorbim de burse, avem înghețate salarii, pensii, blocate investițiile. Cineva analizează care sunt bune și rele. Văd că e același deficit ca pe timpul meu, nicio îndreptare. Ceva nu funcționează. Ciolacu nu mai e acolo. Ciolacu a reușit, a avut primul trimestru încasări bune, niciodată după Revoluție nu au fost atâtea investiții”, a punctat Marcel Ciolacu.

Fostul premier susține că are de gând să arate „unde se află de fapt neperformanța și lipsa de viziune economică” și punctează că există o problemă în Guvern legată de „un deficit de empatie, care va duce la o criză socială”.

„M-am cam săturat după patru luni de toată mizeria care mi s-a pus în cap și am de gând să arăt unde se află de fapt neperformanța în acest moment și lipsa de viziune economică, care a transformat dintr-o problemă de deficit într-o criză economică. Noi avem o mare problemă la Guvernul României, un deficit de empatie, care dacă nu se oprește, va duce la o criză socială”, susține Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a vorbit și despre candidatura sa la șefia Consiliului Județean Buzău, pe care nu o consideră un pas în spate. Asta deși ultimele sale funcții au fost la nivel de conducere, premier al României, șef al Camerei Deputaților și șef al PSD.

„Mă onorează candidatura la Buzău și e acest sentiment că mă întorc acasă. (...) O să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi. Dimpotrivă, e un pas pe care îl fac din suflet și nu e un pas înapoi. Vreau să fac acest lucru cu toate experiența pe care o am”, a punctat acesta.

