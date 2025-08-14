Live TV

Ciolacu: „Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, e nevoie de investiții. Cu austeritate oarbă nu ajungem nicăieri”

Data actualizării: Data publicării:
marcel ciolacu psd
Marcel Ciolacu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul premier Marcel Ciolacu spune că e nevoie de investiții pentru ca România să nu intre în recesiune, după ce ministrul Finanțelor a declarat că „trebuie să fim pregătiți în orice moment” pentru un astfel de scenariu. Fostul președinte al PSD insistă cu programul „Anghel Saligny“.

Fostul premier a făcut referire la ultimele date oficiale de la INS care arată că economia României este într-o ușoară creștere și a subliniat că în mandatul său au fost făcute investiții.

Citește și: Creștere firavă a economiei României, anunțată de INS: doar 0,3%. Cât de aproape suntem de recesiune

„Cifrele oficiale arată că economia României a rezistat bine, rămânând pe o traiectorie de creștere economică. România nu a intrat în recesiune și asta este o veste foarte bună pentru economie. (...)

În anul 2024, România a ajuns la 78% din media UE, în ceea ce privește convergența reală – PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare. Am reușit asta mergând pe un model bazat pe investiții publice masive (din buget si fonduri europene) și crearea de locuri de muncă. Am făcut cele mai mari investiții publice din istoria României, de peste 54 de miliarde de euro. În această perioadă, s-au realizat cele mai mari investiții în autostrăzi și drumuri rapide, în infrastructura de educație și sănătate și în lucrări de infrastructură locală”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook. 

Fostul lider al PSD spune că actualul Executiv ar trebui să se bazeze pe investiții, pentru a nu intra în recesiune: „Investițiile în infrastructura mare, dar și cele din Programul Anghel Saligny trebuie să continue, pentru a crea efecte de multiplicare și a mări potențialul economiei românești. Doar prin măsuri de austeritate oarbă nu ajungem nicăieri. România are nevoie de dezvoltare”.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Guvern, că „trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”. 

În urmă cu două zile, fostul premier critica actuala guvernare pentru creșterea inflației și a prețurilor la alimente, după ce INS a arătat că inflația a ajuns la 7,8%. Social-democratul spunea că Executivul ar trebui să fie de acord cu impozitarea progresivă, care să se aplice de anul viitor.

Citește și: Ciolacu, după noile date privind inflația: „Ne-am întors în urmă cu 2 ani. Încă nu se văd efectele creșterii TVA“

Editor : A.G.

