Live TV

Ciolacu: Demontez minciuna că am cheltuit discreţionar şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului

Data actualizării: Data publicării:
marcel ciolacu psd
Marcel Ciolacu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă, luni, pe Facebook, că demontează minciuna că a cheltuit „discreţionar” şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului, el arătând că ponderea cea mai mare din aceste cheltuieli este pentru a susţine investiţii, majoritare fiind cele pe bani europeni. 

„Demontez azi minciuna că am cheltuit «discreţionar» şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului şi public toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024! După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaţionale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susţine investiţii – majoritare fiind cele pe bani europeni”, scrie Marcel Ciolacu pe Facebook. 

Fostul lider PSD mai arată că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în „pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanţelor, care a şi avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern. 

„Adevărul este că ministrul Finanţelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor. Până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate. Nu îmi este deloc ruşine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanţa proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situaţiile din educaţie şi sănătate”, subliniază deputatul PSD. 

El menţionează că adevărul este simplu - aceşti bani n-au fost luaţi acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe şantierele ţării. Iar de aceste investiţii vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi şi profesori la medici şi asistente, transportatori rutieri şi fermieri. 

„Eu consider că reformele nu înseamnă concedieri colective şi că, astăzi, asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forţată, haotică, anti-consum, anti-investiţii şi anti-dezvoltare”, mai spune Ciolacu.

Un calcul Digi24.ro arăta că premierii Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au dat „din pix” aproximativ 80 de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului către toate instituțiile din țară. Cea mai mare parte din acești bani s-a dus pentru primari, în plin an electoral, drumuri, cheltuieli ale spitalelor, dar și pentru salarii, chirii sau evenimente.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
femeie cu umbrela si pelerina de ploaie pe strada
4
Cod galben de averse şi vijelii în nordul și nord-vestul țării. Ce județe sunt vizate
Screenshot 2025-09-07 at 08.22.54
5
Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști...
A văzut roșu în fața ochilor și a sărit ”la gâtul” fostului soț și al actualei sale partenere: ”Gata! Ați depășit limitele”
Digi Sport
A văzut roșu în fața ochilor și a sărit ”la gâtul” fostului soț și al actualei sale partenere: ”Gata! Ați depășit limitele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Daniel David, despre haosul din Educație și protestele profesorilor...
sorin grindeanu
Grindeanu, despre alegerile din București: „Dacă PNL și USR au...
Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev amenință Finlanda cu dispariția ei ca stat: „Primești...
bolojan jp morgan
Ilie Bolojan, întâlnire cu delegația J.P. Morgan la Palatul Victoria...
Ultimele știri
Rețea de români prinsă cu escrocherii în Roma. Păcăleau turiștii cu alba-neagra și în același timp le furau din buzunare
Ministrul Muncii denunță fraude și nereguli în sistemul de încadrare în grad de handicap. Dosare falsificate cu parafa de „spihiatru”
China reacționează după ordinul lui Trump pentru crearea unei „liste negre” cu țările care rețin cetățeni americani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu: „Dacă cineva încearcă să ne impună soluții și propunerile PSD nu sunt luate în considerare, trebuie să ne extragem”
N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
PSD cere schimbarea măsurilor adoptate de Guvern în privința CASS. Grindeanu: „Nu cred că PNL nu va vota măsuri reparatorii”
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicușor Dan, relaxat privind viitorul coaliției de guvernare: Nu am motive de îngrijoare. Cum comentează atacurile lui Sorin Grindeanu
2025-09-07-1871
Sorin Grindeanu anunță că PSD nu votează nicio moțiune, dar critică Guvernul și coaliția: Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă
2025-09-07-1886
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan au picat. Opoziția, mai puține voturi decât semnături
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany, gemenele siameze care au uimit lumea, reacție după ce au fost pozate cu un nou-născut...
Cancan
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura...
Fanatik.ro
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât...
Adevărul
„România nu e unde arată INS”. Andrei Caramitru acuză că statul amână intenționat trecerea la noile cărți...
Playtech
Extinderea balconului la parter. Ce autorizații sunt necesare și ce riști dacă începi fără ele
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
OUT de la națională! L-au dat afară după 0-5 în preliminariile Cupei Mondiale 2026
Pro FM
Dezvăluiri neașteptate despre Celine Dion. Cum plănuiește să revină în lumina reflectoarelor după lupta cu o...
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich rupe tăcerea despre legătura amoroasă cu Michelle...
Adevarul
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră” ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean
Newsweek
PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de creștere a copiilor
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Mila Kunis: "Nu știam la ce să mă aștept de la Daniel Craig". Cu ce impresie a lăsat-o după ce au jucat...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea