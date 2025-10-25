Live TV

Ciolacu, desemnat oficial candidatul PSD la șefia CJ Buzău: Nu este un pas înapoi

Data actualizării: Data publicării:
marcel ciolacu face declaratii
Marcel Ciolacu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Marcel Ciolacu a fost desemnat oficial candidatul PSD la alegerile pentru șefia Consiliului Județean Buzău, care vor avea loc pe 7 decembrie. Fostul premier și președinte PSD susține că intrarea în cursa electorală nu reprezintă un pas înapoi în cariera sa, ci „un pas pe care îl fac din suflet”.

„Mă onorează candidatura la Buzău şi e acel sentiment mă întorc acasă. Sper că în perioada următoare să-i conving şi pe buzoieni că merit acest loc. Am spus şi în conferinţă şi o să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi, dimpotrivă. E un pas pe care îl fac din suflet, e un pas pe care îl fac cu bună ştiinţă, cu bună credinţă şi nu este sub nicio formă un pas înapoi. Dimpotrivă. Vreau să fac acest lucru cu toată experienţa pe care o am”, a declarat Marcel Ciolacu.

La evenimentul organizat de filiala PSD Buzău a participat inclusiv președintele interimar al partidului. Sorin Grindeanu susține că Marcel Ciolacu este „cel mai pregătit om pe care Buzăul îl are în acest moment. De asemenea, acesta a punctat că Marcel Ciolacu se va bucura de tot sprijinul organizației naționale a PSD.

„Marcel Ciolacu este cel mai pregătit om pe care Buzăul îl are în acest moment pentru a ocupa această funcţie. Marcel Ciolacu este cel care poate să facă foarte multe lucruri pozitive pentru judeţul Buzău, având experienţa necesară, având conexiunile necesare, ştiind ce trebuie să faci ca să faci lucrurile să se mişte”, a transmis liderul PSD.

Citește și: Ciolacu, atac la Ilie Bolojan: M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap. O să arăt unde se află de fapt neperformanța

Editor : Andreea Rubica

