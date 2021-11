Ciolacu, despre alianța cu PNL: În acest moment de răscruce al României, nu avem altă soluție politică. Îmi asum acest proiect

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, în cadrul unui eveniment dedicat IMM-urilor, că singura soluție politică este realizarea unei alianțe cu Partidul Național Liberal. Liderul PSD spune că își asumă acest proiect și că a fost depășit momentul în care „am făcut socotelile de sondaje, de procente, de poziționări”.

„Ieri, ca și reprezentat al PSD, am avut prima întâlnire cu domnul Cîțu, președintele PNL. Sunt ferm convins, din acest moment, atât eu, cât și colegul meu domnul Cîțu vom fi sub un asediu al unor oameni care au alte priorități, al celor care vor încerca să ne demonstreze că direcția în care am plecat nu e cea corectă. Fiecare dintre noi știm ce am greșit. Îmi pare rău, cu adevărat, voi ați greșit mai mult fiindcă ați fost la putere”, spune Ciolacu.

„Eu vreau să vă asigur de buna mea credință și după discuția de ieri vă spun că am depășit momentul că am făcut socotelile de sondaje, de procente, de poziționări. Eu consider că în acest moment de răscruce al României, nu avem altă soluție politică. Dacă vom continua războiul dintre cele două partide mari la anu' în martie vom vorbi de o nouă criză politică, de alegeri anticipate și să nu credeți că cei care vor să stăpânească această țară prin dezbinarea românilor se vor opri aici. Îmi asum acest proiect, sper să reușim să îl realizăm, dar categoric în acest proiect eu nu mă voi angrena decât cu partenerii sociali într-un mod activ”, a declarat liderul PSD.

Acesta a vorbit și despre susținerea IMM-urilor prin măsuri care vor fi prinse în programul de guvernare.

„IMM-urile trebuiau prinse în PNRR, din păcate când am cerut asta vocea noastra nu a fost auzită. Zilele acestea am pregătit împreună cu specialiștii noștri programul celor 100 de măsuri urgente pentru noul guvern. Am alocat o atenție sporită pentru IMM-uri”, a spus Marcel Ciolacu.

La eveniment a participat și premierul interimar Florin Cîțu, căruia Ciolacu a ținut să îi transmită un mesaj chiar în debutul discursului.

„Domnule prim-ministru, am lucrat la discursu înaintea de întâlnirea de aseară, asta nu e o veste foarte bună, dar vestea bună este că astăzi la cafea am reușit să redresez lucrurile”, i-a transmis liderul PSD.

Editor : R.K.