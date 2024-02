Ciolacu, despre comasarea alegerilor: Nu mi-a trecut prin cap să comasez Dragobetele cu Sfântul Valentin

Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă că nu i-a trecut prin cap să comaseze Dragobetele cu Sfântul Valentin, precizând că a comasa alegerile într-o dată când vin cei mai mulţi români la vot - la alegerile locale -, nu înseamnă că este o decizie antidemocratică.

„Mi se pare că e şi Dragobete azi, nu mi-a trecut în cap să-l comasez cu Sfântul Valentin, dar ar trebui să vorbim politic şi despre comasare. Întotdeauna adversarul tradiţional al Partidului Social Democrat a fost Partidul Naţional Liberal şi adversarul tradiţional al Partidului Naţional Liberal a fost Partidul Social Democrat. Din punctul meu de vedere, există o diferenţă, pentru că noi întotdeauna am venit cu alternative la guvernare, am venit cu proiecte în echipele de lucru, am venit cu planuri bine stabilite pentru a le pune în aplicare şi am ştiut ne apărăm valorile. Nu întotdeauna aş putea spune acelaşi lucru şi despre Partidul Naţional Liberal. De obicei, doctrina sa s-a bazat în primul rând: să fim împotriva Partidului Social Democrat, dar cred că trebuie să intervină la un moment dat şi maturitatea politică şi trebuie să vezi şi să fii conştient şi să cântăreşti, ca om politic, ca om de stat, ce e cel mai bine pentru români şi pentru ţară la un moment dat”, a declarat Marcel Ciolacu sâmbătă, la conferinta judeţeană a PSD Covasna, potrivit Agerpres.

„La alegerile locale participă cei mai mulţi români”

El a mai spus că a comasa alegeri nu este o măsură nedemocratică.

„Nu există o atitudine mai democratică niciunde. La alegerile locale participă cei mai mulţi români, pentru că vin să-şi aleagă cel mai bun gospodar. Să comasezi alegerile într-o dată în care vin cei mai mulţi români nu înseamnă că iei o decizie antidemocraţie. Dimpotrivă. Pe urmă, am discutat în coaliţie că cel mai bine este ca alegerile pentru funcţia de preşedinte să venim cu ele în septembrie, urmând să stabilim datele în funcţie de începerea şcolilor, fiindcă copiii noştri sunt mai importanţi decât alegerile, astfel încât luna decembrie, care este cea mai încărcată în deciziile administrative, guvernamentale şi chiar în deciziile dumneavoastră locale, să nu fie perturbată de cele mai importante alegeri”, a mai explicat Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD a adăugat că „este evident” că în alegerile din anul 2024 niciun partid politic nu va avea 50% dintre voturi şi a susţinut că prin comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale se va vedea ce îşi doresc românii.

„Să arătăm românilor şi să întrebăm, în primul rând, românii, dacă sunt de acord că această coaliţie transformată în alianţă electorală înseamnă stabilitatea României, iar românii doresc acest lucru. Am preferat să facem acest lucru din timp, de la primul rând de alegeri, ca să vedem exact ce îşi doresc românii, nu ce îşi doresc politicienii, nu ce îmi doresc eu, nu ce îşi doresc colegii mei sau cei din PNL”, a transmis liderul PSD.

