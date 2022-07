Ciolacu, despre legile securității: „Am acest draft pe un stick, la mine în birou. Nu l-am pus în calculator și nu l-am citit”

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, întrebat despre draftul legilor securității naționale, că îl are pe un stick, însă nu l-a citit. Liderul PSD nu a vrut să spune de la cine a primit stickul, precizând doar că acesta a ajuns în posesia sa în urmă cu „vreo lună de zile”.

Marcel Ciolacu a fost întrebat miercuri dacă legile securității naționale vor fi adoptate în viitoarea sesiune parlamentară.

„Eu nu am nicio lege în acest sens. În schimb, Parlamentul s-a pregătit. Are o comisie specială. Așteptăm tot pachetul de legi să treacă prin Guvern, să își asume guvernul și coaliția, și apoi să intre în dezbatere publică. Are și președintele atributul său la promulgare, poate să retrimită. Este un lanț întreg, nu va fi ceva făcut pe sub ușă”, a declarat liderul PSD.

Ciolacu spune că a primit un stick care conține draftul legilor securității naționale, intens dezbătute în spațiul public în ultima perioadă.

„Am cunoștință de acest draft. Am acest draft pe un stick, la mine în birou, îmi cer scuze, nu l-am pus în calculator și nu l-am citit, pentru că nu este o prioritate și este posibil să sufere modificări. Nu vă pot spune (n.red. de la cine l-a primit). Acum vreo lună de zile. Nu mai știu exact, o să mă uit pe stick că presupun că folderele sunt datate”, a mai declarat Ciolacu.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, în conferință de presă la Palatul Cotroceni, că „nu putem să funcționăm în secolul XXI cu legi ale Securității Naționale făcute în ’91, ’92” și că pe acestea se va lucra „foarte mult timp”. Totodată, șeful statului a spus că „de mine n-o să treacă nici o lege care conține prevederi care nu respectă principiile de bază după care vrem să funcționăm”.

Editor : R.K.