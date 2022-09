Ciolacu, despre pensii majorate: Nici eu, nici premierul nu am înaintat vreun procent. Ciucă: Nu putem zice până nu știm câți bani sunt

Președintele PSD, Marcel Ciolacu și premierul Nicolae Ciucă au fost întrebați, joi, dacă 16% ar putea fi procentul de majorare pentru pensii cu care vor merge în ședința Coaliției. Potrivit acestora, bugetul pe 2023 va fi votat încă din luna noiembrie, iar apoi se va putea ști și cu cât vor crește pensiile începând de anul viitor. "Atât eu cât și premierul vedem această necesitate, ca pensiile să fie majorate. E necesar să mergem în Parlament în luna noiembrie, odată cu a doua rectificare, e nevoie să avem predictibilitate. Decizia cu cât vor crește pensiile o să fie atât la domnul prim-ministru, cât și la mine și la domnul Kelemen Hunor, co-președinții acestei Coaliții", a explicat Ciolacu.

"Atât eu cât și premierul vedem această necesitate, ca pensiile să fie majorate. Cred că ar trebui, domnule prim-ministru, să începem discuția și să intrăm cu Legea bugetului în Parlamentul României din luna noiembrie, odată cu a doua rectificare, astfel încât să fie un semnal clar de stabilitate și predictibilitate. Atunci, sunt ferm convins că vom veni cu toate aceste lucruri", a declarat președintele PSD.

La rândul său, premierul Ciucă a precizat că au existat discuții despre posibilitatea de a avea primele date cu privire la bugetul pentru 2023 încă din luna octombrie, astfel încât chiar din noiembrie să fie înaintat Parlamentului pentru aprobare.

"Am discutat acest subiect împreună cu domnul președinte Ciolacu. Am discutat în Guvern posibilitatea să avem date concrete despre proiecția bugetului pentru anul 2023. Am discutat cu ministrul de Finanțe și în luna octombrie vom avea în primă analiză proiectul de buget pentru anul 2023, urmând ca, în luna noiembrie el să fie înaintat Parlamentului pentru aprobare. Dacă anul trecut am aprobat bugetul în decembrie, ne dorim - pentru că tot este aici domnul președinte - să ne asumăm angajamentul ca în noiembrie să avem proiectul ajustat", a spus Nicolae Ciuca.

Întrebați de procentele de majorare a pensiilor înaintate în spațiul public, Ciolacu a răspuns: "Nici eu, nici domnul prim-ministru nu am înaintat niciun procent. Asta nu înseamnă că nu cunoaștem cine a înaintat. Decizia, totuși, o să fie la domnul prim ministru, la mine, cât și la domnul Kelemen Hunor, co-președinții acestei Coaliții".

Rareș Bogdan a declarat, recent, că dacă nu va fi găsită o sursă de majorare cu 16% a pensiilor, așa cum prevede legea, atunci ministrul Finanțelor Adrian Câciu „trebuie să plece acasă”. Ca reacție, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis că se bucură „foarte mult” că prim-vicepreşedintele PNL i-a lămurit pe cei din PNL că trebuie mărite pensiile. Declarația a venit după un anunț al ministrului Muncii, Marius Budăi, privind mărirea pensiilor, care a fost criticat de liberali pentru că nu a fost discutat în coaliție.

