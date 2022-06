Ciolacu, despre taxa de solidaritate: „Avem opinii divergente. Excepțiile din codul fiscal însumează 64 de miliarde. Un pic cam multe”

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi că liderii coaliției nu s-au înțeles încă pe modificările codului fiscal, urmând ca deciziile să fie luate săptămâna viitoare, iar guvernul să dea o ordonanță până la 1 iulie. În privința taxei pentru educație și sănătate, prin care social democrații ar vrea să taxeze marile companii, Ciolacu a spus că în coaliție „avem opinii divergente”. Liderul PSD spune că în privința decducerilor, măsurile trebuie să se încadreze în suma de 3 miliarde de lei.

„Aseară am avut o ședință de coaliție cum avem în fiecare săptămână, a fost o ședință tehnică și aplicată cu mai mulți invitați din administrația centrală, pentru a face agenda de decizii de săptămâna următoare. (...) Categoric, până la data de 1 iulie ordonanța va fi dată. Ministrul de Finanțe, șeful ANAF au discuții cu partenerii sociali, pe urmă să iau decizii. Să fie discuții, nu decizii luate în anumite birouri. Aflăm realitățile, ce ne permite, de unde atragem resurse, pe urmă avem discuții cu partenerii sociali, și pe urmă luăm decizii”, a declarat liderul PSD.

Întrebat despre deducerile pe care guvernul le pregătește, existând în discuție mai multe variante, printre care impozit zero pentru salariul minim, sau deduceri fiscal pentru cei cu salariile sub 6.000 de lei, printre care deduceri pentru after school sau pensii private, Marcel Ciolacu a declarat că toate aceste măsuri trebuie să se încadreze în suma de 3 miliarde de lei.

„Părerea specialiștilor este de a pune aceste plafoane pentru că pleci de la suma de la care pleci pe care o poți aloca pentru aceste deduceri. S-a convenit să fie alocată suma de 3 miliarde de lei și în funcție de această sumă urmează ANAF-ul să facă anumite simulări. Vorbim de deduceri pe impozitul pe venit”, a spus acesta.

Liderul PSD spune că în coaliție nu s-a ajuns la un consens în privința taxe de solidaritate pentru marile companii. PSD a cerut ca o taxă cuprinsă între 0,5 și 1% din cifra de afaceri pentru companiile cu cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro, bani care să fie direcționați către educație și sănătate.

„Încă avem aceste discuții, avem opinii divergente, dar este normal, important este când luăm deciziile să fie cele corecte, eficiente pentru societate”, spune Ciolacu.

De asemnea, liderul PSD spune că Executivul trebuie să intervină în problema scumpirii carburanților.

„Am scăpat de scumpirile de la gaze și energie și necesitatea noastră se ne încălzim pe perioada iernii și ne-am trezit cu niște scumpiri anormale la carburanți ținând cont că barilul nu s-a scumpit și va trebui să intervenim pe acest segment. Din punctul meu de vedere, Consiliul Concurenței nu și-a făcut treaba”, spune Ciolacu.

În același timp, Ciolacu spune că trebuie eliminate treptat excepțiile din Codul Fiscal, acest lucru fiind semnalat și de Comisia Europeană și organismele internaționale.

„Excepțiile din codul fiscal în acest moment însumează 64 de miliarde. Sunt un pic cam multe. Orice decizie pe care o vom lua cu certitudine nu va deranja sistemul și partenerii sociali”, spune Ciolacu.

Taxe pentru jocurile de noroc și majorarea impozitelor locale

„Este posibil să se ia o astfel de măsură pentru că eu cred că statul român are datoria de a nu încuraja jocurile de noroc mai ales în astfel de perioade de criză”, a spus liderul PSD, înterbat despre majorarea taxelor pentru jocurile de noroc.

De asemenea, liderul PSD s-a referit și la majorarea taxelor locale.

„Impozitul pe clădiri, în funcție de valoare. E un lucru de bun simț. Dar și primarii au o marjă, ei decid. În moment ce eu mă duc la notar și vând un imobil iar există o grilă notarială de valoare, acea valoare să fie luată și la impozit. Nu îmi cereți ca un apartament din Primăverii care face un milion de euro să plătească același impozit cu un apartament din Buzău care face 80.000 de euro, că nu voi fi de acord”, a mai declarat liderul PSD, într-o conferință de presă la sediul Partidului Social Democrat.

