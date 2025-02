Ciolacu, despre invitarea USR la guvernare: Dacă soluția cea mai bună pentru unirea forțelor e să plece Ciolacu, voi vorbi cu colegii

Marcel Ciolacu a declarat, după ce Parlamentul a respins vineri moțiunea de cenzură, că va discuta cu social-democrații, pe urmă cu PNL și UDMR și apoi cu Elena Lasconi pentru a îi propune ca USR să susțină candidatul unic al coaliției la alegerile prezidențiale, pe Crin Antonescu. Liderul PSD a subliniat că este exclusă înlocuirea lui Antonescu în competiția pentru Cotroceni, însă nu exclude să facă un pas în spate, dacă asta ar fi „soluția cea mai bună să fie unite toate forțele” democratice.

„Cred că trecem printr-un moment complicat, dar nu trece numai România, trece întreaga Europă. Cred că toate forțele democratice în acest moment trebuie să se strângă în jurul unui candidat unic, astfel încât să nu mai existe nicio crăpătură că am putea porni într-o direcție greșită. Urmează să o sun pe doamna Lasconi și să începem acest dialog”, a afirmat Marcel Ciolacu.

„Cu adevărat, în acest moment coaliția are un candidat asumat, trecut prin toate forurile statutare ale partidelor care îl susțin. Deci este exclusă înlocuirea candidatului unic Crin Antonescu. Partidul care a câștigat alegerile, PSD a desemnat prim-ministrul. Eu am fost desemnat de colegii mei, în interiorul PSD. În urma unor discuții aplicate, atât cu domnul Cătălin Predoiu, cât și cu domnul Kelemen Hunor pentru că noi am luat o decizie, dar dacă dorește și doamna Lasconi să vină la această discuție, vom vedea care sunt. Părerea mea e că personalizăm prea mult. Candidatul e cu certitudine Crin Antonescu. De Ciolacu, de Lasconi, de Kelemen Hunor, de Cătălin Predoiu. Dacă găsim că soluția cea mai bună este de a fi unite toate forțele, să plece Ciolacu, voi sta de vorbă cu colegii mei. Eu în politică nu am exclus niciodată nimic”, a continuat premierul.

Președintele PSD a adăugat că „în acest moment coaliția are un candidat asumat, trecut prin toate forurile statutare ale partidelor care îl susțin”.

„Eu încep să creez o punte de comunicare, haideți să nu o distrugem”, a completat liderul social-democraților.

Elena Lasconi a comentat pe Facebook invitația lui Marcel Ciolacu, lansată joi, și anume ca USR să îl susțină pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale, și chiar să facă parte în viitor dintr-o coaliție de guvernare, alături de PSD, PNL, și UDMR. Lidera USR spune că declarația premierului este „neserioasă”, și că formațiunea pe care o conduce nu exclude o guvernare alături de cele trei formațiuni politice după prezidențiale, dar în niciun caz cu Ciolacu premier.

Editor : Ana Petrescu