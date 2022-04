Marcel Ciolacu spune că, din mai 2023, funcția de prim-ministru va aparține PSD, așa cum au stabilit partidele care fac parte din coaliția de guvernare. Invitat la interviurile Digi24.ro, șeful PSD a negat că formațiunea pe care o conduce ar fi dispusă să-l lase pe premierul Ciucă în funcție și după 2023 și l-a numit pe acesta „un adversar politic”.

„Eu nu am dușmani în politică, eu am adversari politici. Este un adversar politic și domnul Ciucă pentru mine, adică lucrurile trebuie să fie foarte clare.

Din mai 2023, PSD are funcția de prim-ministru. Cum vor decide colegii mei, cum voi decide și eu împreună cu ei, care e persoana cea mai potrivită... Vom decide la momentul respectiv. Am spus foarte clar și e ceva logic politic – dacă până acum existau discuții în spațiul public că e posibil ca PSD să-l lase în continuare pe domnul Ciucă să rămână prim-ministru, nefiind președintele PNL... n-am ieșit să vin cu vreo explicație. Dar în momentul în care devii adversar politic, nu trebuie să ne ascundem... În momentul în care devii președinte PNL și vă spun cu garanție de 100% că ce-am semnat se respectă și domnul Ciucă e un om de onoare fiindcă e militar și în momentul acela, funcția de prim-ministru va reveni nu lui Marcel Ciolacu, va reveni PSD”, a spus Marcel Ciolacu la interviurile Digi24.ro

Întrebat dacă el va deveni prim-ministru începând din mai 2023, Ciolacu a răspuns:

„Nu știu, dacă consider că am capacitatea și informația de a duce lucrurile în dinamica respectivă, este posibil. Dar să ajungem acolo. Am multe defecte, dar nu-s ipocrit – este o provocare pentru orice om politic dar, repet, haideți să ajungem mai aproape de acea zonă”.

(...)

„Eu cred, în continuare, că această coaliție categoric va funcționa până în 2024 și, la cum arată scena politică, aceeași coaliție va fi și după 2024”, a spus Ciolacu.

Întrebat dacă PNL și PSD vor candida împreună la alegerile parlamentare din 2024, Ciolacu a răspuns:

„N-am avut astfel de discuții, există sistemul german în care fiecare candidează și pe urmă vedem. Nu inventăm nimic”.

Editor : Adrian Dumitru