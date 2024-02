Ciolacu: „Doresc mâine să anunț tot calendarul de alegeri”. El nu exclude alianță electorală PSD-PNL, „să apărăm România de extremism”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți că prioritatea coaliției PSD-PNL este de a apăra România de extremism. Afirmația a fost făcută în cadrul evenimentului „Living better with Europe”, cu ocazia întrunirii la București a Biroului grupului social-democrat din Parlamentul European. Marcel Ciolacu nu a exclus o alianță electorală cu PNL și a precizat că vrea ca miercuri să anunțe calendarul electoral pentru toate alegerile din acest an.

„Cu toții am rămas strânși în jurul valorilor care ne definesc. Niciunii dintre noi n-am încercat ca să căutăm voturile, să ne schimbăm opiniile sau să-ncercăm compromisuri cu formațiuni extremiste care ne-ar fi abătut de la drumul pe care îl avem de făcut. Eu vreau să trăiesc într-o Românie liberă, într-o Europă liberă. Eu nu vreau ca contracandidații noștri să moară subit prin pușcării sau otrăviți. Eu cred că nu vreau ca România să fie un vasal al Federației Ruse. De aceea, alegerile de pe 9 iunie din întreaga Europă sunt foarte importante. Comunicarea dintre familiile europene importante, care apără democrația, este un lucru foarte important”, a declarat Marcel Ciolacu marți, la palatul Parlamentului.

El a mai arătat că nu există partide care să poată obține majoritatea pentru a guverna singure și că dialogul între partide este important, având ca scop apărarea României de extremism.

„Nu cred că în Europa, în acest moment, un partid va putea să facă singur 50%. Cred că dialogul va fi esențial după data de 9 iunie, la nivel european. La noi în țară, sunt discuții multe. Știți că avem o coaliție făcută între două mari partide, PSD și PNL. Prioritatea noastră, indiferent din ce partid facem parte, este să apărăm România de extremism”, a mai declarat liderul social-democrat.

„Doresc mâine să anunț tot calendarul de alegeri”

Întrebat de comasarea alegerilor și despre liste comune de candidați, Marcel Ciolacu s-a declarat „ferm convins” că și el, și Nicolae Ciucă vor răspunde mâine (miercuri) la aceste întrebări.

„Haideți să vedem care este propunerea finală. Nu este o negociere pe funcții. Sunt două programe de armonizat, fiindcă categoric vom veni cu un program. Este o cale foarte clară împotriva extremismului din România, care există în acest moment”.

Marcel Ciolacu a mai fost întrebat dacă acest lucru înseamnă că PSD și PNL vor face o alianță electorală.

„Nu. Una dintre soluții este o alianță electorală sau o alianță politică, care va da stabilitate României. Ca și prim-ministru, eu doresc mâine să anunț tot calendarul de alegeri”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

