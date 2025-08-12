Live TV

Ciolacu, după noile date privind inflația: „Ne-am întors în urmă cu 2 ani. Încă nu se văd efectele creșterii TVA"

Fostul premier PSD, Marcel Ciolacu și actualul premier Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Noi date privind inflația

Fostul premier Marcel Ciolacu critică actuala guvernare pentru creșterea inflației și a prețurilor la alimente, după ce INS a arătat că inflația a ajuns la 7,8%. Social-democratul insistă cu impozitarea progresivă, care să se aplice de anul viitor, și spune că efectele complete ale creșterii TVA încă nu s-au resimțit.

„Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse.

În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflația la o singură cifră, de la 10.3% la cât am preluat-o. M-am ținut de cuvânt și am lăsat inflația pe un palier de 5%, prin plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM –uri. (...)

Azi vedem o explozie a inflației, pe fondul creșterii dramatice a prețurilor la energie, a facturilor românilor și a companiilor. O explozie a prețurilor la alimente, mai ales din cauza creșterii prețurilor la energie. Și încă nu se văd efectele complete ale creșterii TVA, intrată în vigoare de la 1 august!”, a scris fostul lider PSD, marți, pe Facebook.

Marcel Ciolacu a mai transmis că actualul Guvern „nu poate sta cu mâinile în sân” în timp ce puterea de cumpărare scade și insistă cu următoarele măsuri:

„Aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură care ar aduce echitate socială și 11,4 miliarde lei la bugetul de stat;

Asigurarea de plăți compensatorii (one off) pentru cei cu pensii mici și creșterea salariului minim cu procentul de creștere a costului vieții;

Dialog cu ANRE si companiile de producție, furnizare, distribuție din domeniul energiei, pentru a construi un mecanism de stopare a speculei”

De când a demisionat de la șefia PSD (20 mai 2025), Marcel Ciolacu a fost mai rezervat în declarațiile sale publice. Dacă recent i-a criticat pe liderii USR pentru că s-au opus doliului național pentru fostul președinte Ion Iliescu, ultima declarație a sa pe teme economice a fost pe 3 iulie, la mai bine de o lună de când demisionase de la vârful PSD. 

Noi date privind inflația

Rata anuală a inflaţiei în luna iulie, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 7,8%, arată cele mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică (INS). Noile tarife la energie majorează inflația, după ce prețurile au urcat cu 63% în urma liberalizării pieței, de la 1 iulie.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 0,39% faţă de iunie 2025. Cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, cu 39,74%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 0,87% faţă de iunie 2025.  Mărfurile nealimentare s-au scumpit și ele cu 8,18%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 5,06%, faţă de iunie 2025, serviciile s-au scumpit cu 7,33%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, iar  serviciile de igienă şi cosmetică, cu 14,06%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024.

