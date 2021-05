Ciolacu: Economia este sub primul trimestru din 2020, când a fost lockdown. Cîțu se visează iar pe calul alb al creșterii economice

"După un an de pandemie, economia României este sub primul trimestru din 2020, când a fost lockdown", afirmă președintele PSD, Marcel Ciolacu, într-un mesaj postat pe Facebook. Liderul social-democrat critică reacția premierului care a transmis, după anunțul INS privind creșterea PIB, că "România are cea mai rapidă revenire economică din istorie".

"Prețurile au luat-o razna în timp ce Cîțu se visează iar pe calul alb al creșterii economice! Istorică este doar prăbușirea galopantă a puterii de cumpărare a românilor. Facturi la energie cu 17% mai mari, combustibil cu 9% mai scump și prețuri până la cer la alimentele de bază. Plus o inflație de peste 3% care a făcut franjuri veniturile și așa înghețate de premierul Cîțu.

Asta e realitatea. Ce este de reținut din comunicatul INS este doar că, după un an de pandemie, economia României este sub primul trimestru din 2020, când a fost lockdown! Halal performanță, Cîțu!", a transmis Marcel Ciolacu. PIB-ul României a crescut în primul trimestru din 2021 cu 2,8% față de trimestrul anterior, dar a scăzut față de primul trimestru din 2020 cu 0,2 %, potrivit datelor INS privind evoluția economiei pe primele trei luni din an. Economiștii se așteptau la o creștere de cel mult 1% față de trimestrul anterior și la o contracție mai mare față de primul trimestru din 2020. "România are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri și economia a răspuns pozitiv", a transmis ulterior Florin Cîțu.

Editor : Georgiana Marina