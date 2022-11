Ciolacu: Eu nu îmi schimb părerea că este nevoie de supraimpozitare, cu caracter temporar, a marilor afaceri

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, că nu îşi schimbă părerea şi crede în continuare că este nevoie de supraimpozitare, cu caracter temporar, a marilor afaceri, de peste 100 de milioane de euro.

„Sunt în jur de 320 de mari companii în România, cu cifra de afaceri de peste 100 de milioane de euro, iar acestea plătesc în medie cam 0,8% din impozit pe profit, adică mai puţin de acel 1% pe care îl achită microîntreprinderile româneşti. Această situaţie nu poate reprezenta un mediu de afaceri concurenţial şi echitabil, de aceea, în ciuda opiniilor dure ale unor analişti sau oameni de afaceri, eu nu îmi schimb părerea că este nevoie de supraimpozitare, cu caracter temporar, a marilor afaceri, de peste 100 de milioane de euro. Dacă ar exista acest curaj politic pentru o asemenea soluţie am avea fonduri suplimentare pentru domenii cruciale precum Educaţia şi Sănătatea. Rămân consecvent şi cred că ar fi corect, pe o perioadă limitată de timp, până trec toate aceste crize, să venim cu o astfel de abordare de impozitare a marelui capital”, a explicat Ciolacu, la Topul Naţional al Firmelor Private din România, eveniment care se desfăşoară la Ateneul Român.

El a menţionat că reprezintă un partid care doreşte să protejeze capitalul românesc „într-o competiţie cel mai adesea inegală cu marile companii”.

„Nu vreau să ne luptăm cu multinaţionalele, dimpotrivă, credem că investiţiile străine sunt necesare şi pot dezvolta România. Vrem să stabilim însă nişte reguli care să se aplice tuturor. Până vom construi acest cadru, datoria noastră este să susţinem din toate puterea mediul antreprenorial românesc. Tocmai de aceea, de când am venit la guvernare, ne-am propus ca una din priorităţile noastre economice să fie finanţarea IMM-urilor din România. Anul acesta am lansat programe de sprijin împreună cu preşedintele dumneavoastră, pentru companiile româneşti, de aproape 4 miliarde de euro. La acestea se adaugă schemele de sprijin pentru industria agricolă de 500 de milioane de euro, pentru producţia agricolă realizată în România, bani de la bugetul de stat. Am făcut acest lucru deoarece investiţia în companiile româneşti este una cu un profit major pe termen lung”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a subliniat că una dintre soluţiile urgente pe care orice antreprenor o aşteaptă de la coaliţia de guvernare este reglementarea preţurilor la energie, pe cel puţin 2 ani, potrivit Agerpres.

„Este singura soluţie care poate garanta că populaţia, economia şi locurile de muncă vor fi protejate. Vrem să limităm preţul maxim pe care companiile din România îl plătesc pentru factura la curent la un nivel decent şi sustenabil. Nu e posibil să îţi ceară 3 sau 4 lei pe Kwh şi tu, antreprenor, să speri că poţi produce competitiv. Trebuie să ducem preţul maxim din piaţă undeva de 2 - 3 ori mai jos, pentru a proteja economia şi a calma inflaţia”, a transmis liderul PSD.

