Ciolacu: Fără UE am fi total irelevanţi. E o iluzie să crezi că poţi să faci ceva singur

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă într-un mesaj de Ziua Europei că unul dintre motivele pentru care a fost fondată Uniunea Europeană a fost tocmai acela de a pune capăt războaielor care au măcinat-o în secolul trecut.

"Unul dintre motivele pentru care a fost fondată Uniunea Europeană a fost tocmai acela de a pune capăt războaielor care au măcinat-o întreg secolul trecut. Din această perspectivă, conflictul de la graniţele ţării noastre este o dovadă în plus a importanţei capitale pe care o are apartenenţa României la Uniunea Europeană, dar şi la NATO. De Ziua Europei trebuie în primul rând să transmitem un mesaj clar împotriva celor care contestă beneficiile acestei apartenenţe. Fără UE, am fi total irelevanţi. E o iluzie să crezi că poţi să faci ceva singur, de aceea este foarte important să păstrăm un context european stabil şi să combatem curentele extremiste şi populiste", a scris Ciolacu pe Facebook.

Marcel Ciolacu a adăugat că românii sunt "printre cei mai pro-europeni" dintre cetăţenii Uniunii Europene.

"Dar acesta nu este un dat de la Dumnezeu. Toţi avem datoria să păstrăm acest lucru. Iar asta înseamnă ca împreună - toate statele membre ale UE - să reuşim să dăm un răspuns credibil în faţa problemelor cu care se confruntă oamenii. Cetăţenii au nevoie să ştie că statele naţionale şi Uniunea Europeană luptă alături de ei pentru a trece peste această perioadă grea. Este nevoie de un plan de acţiune comun, care să însemne protejarea tuturor cetăţenilor europeni - fie că sunt germani, francezi, spanioli sau români. Este o necesitate strategică să avem o direcţie clară şi să acţionăm toţi pe o singură voce, a unei Europe puternice. La mulţi ani, de Ziua Europei", a mai transmis acesta, potrivit Agerpres.

