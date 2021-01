Ciolacu îi răspunde Vioricăi Dăncilă, după ce a fost acuzat de trădare: Tăriceanu e de vină

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a răspuns acuzațiilor aduse de Viorica Dăncilă la adresa sa. Fostul premier a dezvăluit la Antena 3 cum a fost trădată de colegii din PSD la moţiunea de cenzură în urma căreia a fost înlăturată din funcţia de prim-ministru.

Marcel Ciolacu a precizat că un preşedinte de partid când pierde alegerile îşi pune demisia pe masă. Mai mult, Ciolacu a declarat că nu are nimic ce să îi reproşeze fostului premier cu care nu vrea să intre în discuţii pentru că el cunoaşte un alt adevăr.

„Eu nu am jignit niciodată femei. Am multe defecte mai puţin acest defect. Moţiunea de cenzură a trecut. De la organizaţia din Olt condusă de domnul Stănescu sau de la organizaţia din Buzău condusă de mine nu a plecat niciun parlamentar”, a spus Marcel Ciolacu la Antena 3.

„Nu e o vendetă din partea mea sau a domnului Stănescu sau a altui coleg - domnul Grindeanu sau Tudose - faţă de doamna Dăncilă. În schimb, fiecare dintre noi, la un moment dat, ieşim dintr-o anumită funcţie, noi hotărâm cum ieşim. Cea mai mare greşeală pe care a făcut-o doamna Dăncilă este că deciziile politice nu le-a mai luat cu oamenii din interiorul partidului. În momentul în care te sfătuieşti cu oameni din afara partidului, nu mai eşti conectat la partid. Doamna Dăncilă a luat o perioadă îndelungată decizii politice nu cu membrii de partid. Un lucru pe care i l-am reproşat direct”, a afirmat Ciolacu.

"Performanţa politică totuşi apare prin voturi şi prin procentele pe care le obţii în alegeri. Un preşedinte de partid, când pierde alegerile, îşi pune demisia pe masă. Nu există altă regulă în politică. Uitaţi ce se întâmplă acum în PNL, când este atacat preşedintele partidului, cu toate că au rămas printr-un artificiu dirijat de către preşedintele României să facă această coaliţie de guvernare. Este contestat pentru că nu şi-a dat demisia când a pierdut alegerile", a susţinut Ciolacu.



Cât priveşte moţiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă, liderul PSD a spus că aceasta a trecut din cauza „valului de emoţie politică” ce se crease şi în Parlament, după ce preşedintele Klaus Iohannis câştigase detaşat alegerile.



„Moţiunea de cenzură a trecut. De la organizaţia Buzău sau de la organizaţia din Olt, condusă de domnul Stănescu, şi cea din Buzău, condusă de mine, nu a plecat niciun parlamentar. Oricâtă frustrare ai avea, oricâtă supărare ai avea, nu poţi să inventezi altă matematică decât cea existentă. Domnul Tăriceanu a ieşit de la guvernare şi în momentul acela a rămas un vid matematic de voturi. Era foarte greu de gestionat ca acea moţiune de cenzură să nu treacă, mai ales pe o emoţie colectivă pe care o cunoaştem, faptul că actualul preşedinte al României a câştigat cu 67%. Se crease un val de emoţie politică şi în Parlament. Nu stau să dau justificări, nu vreau să intru în discuţii cu doamna Dăncilă (...). A fost o decizie greşită, eu am insistat ca votul pe moţiune să-l programăm joi sau vineri, cel târziu, să nu treacă weekendul, astfel încât să se poată face mai mult. Doamna Dăncilă a hotărât că cel mai bine e să facem votul pe moţiune luni", a arătat liderul social-democrat.

„Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Oprișan, Dragoș Benea au avut un plan de a prelua partidul. Mi-au cerut demisia de la șefia PSD după ce a trecut moțiunea de cenzură”, a spus Viorica Dăncilă.

„Am primit asigurări că această moțiune nu va trece. Marcel Ciolacu mi-a arătat calcule că vom avea minimum 241 de voturi. Mi-a garantat cu o zi înainte. Am discutat și la Senat, mi-au garantat că nu există nicio fisură. Mi-am dat seama că am fost trădată din PSD. Marcel Ciolacu a dirijat toate acest lucruri, alături de Simonis. Mai mulți dintre cei care au votat moțiunea au spus că au discutat cu Marcel Ciolacu”, a adăugat fostul premier.

