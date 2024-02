Ciolacu îl acuză pe Cioloș în dosarul Roșia Montană: Aveţi bunul simț să staţi în casă, lăsaţi-ne în pace. Aţi distrus România

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sâmbătă, la Tulcea, că Dacian Cioloş ar trebui să nu comenteze despre dosarul Roşia Montană, având în vedere că a semnat pentru intrarea acesteia în UNESCO în ultimele minute ale mandatului de premier, în timp ce Sorin Grindeanu depunea jurământul la Palatul Cotroceni. ”Nu ştiu cât vom pierde sau dacă vom pierde cu Roşia Montană, bă, dar aveţi bunul simt să staţi în casă, lăsaţi-ne în pace”, a transmis premierul.



”În ziua când Sorin Grindeanu depunea jurământul la Palatul Cotroceni (...) în timp ce primul ministru al României s-a dus să-şi ia mandatul de la preşedintele României, pe ultimele minute de prim-ministru, Dacian Cioloş semna ca Roşia Montană să intre în UNESCO, cu toate că avea de la toate ministerele, de la toţi juriştii, zeci de informări că, dacă va face acest lucru, acela va fi obiectul procesului şi există pericolul ca România să piardă acel proces. Ăsta este adevărul”, a afirmat, sâmbătă, la Conferinţa Judeţeană a PSD Tulcea, premierul Marcel Ciolacu, citat de News.ro.

Premierul a precizat că toate documentele care sunt la Parlament, la comisia UNESCO şi în Guvernul României vor fi date publicităţi.

”Îi spun domnului Cioloş, că am văzut că este foarte vocal în ultimul timp, ce am spus şi domnului Cîţu: «Multă sănătate, dar lăsaţi-ne în pace». Am pierdut 1.000.000.000 cu vaccinurile. Au furat în pandemie, domnule Orban, nu ştiu cât vom pierde sau dacă vom pierde cu Roşia Montană, bă, dar aveţi bunul simt să staţi în casă, lăsaţi-ne în pace. N-aţi salvat România, aţi distrus România, asta s-a întâmplat cu adevărat”, a mai afirmat Ciolacu.

Compania Gabriel Resources a acţionat în instanţele internaţionale statul român pentru că a blocat exploatarea aurului de la Roşia Montană, decizia fiind aşteptată în luna martie.

Eventualele despăgubiri pe care ar trebui să le plătească România se aştreaptă să fie foarte mari.

Editor : A.P.