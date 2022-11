Ciolacu îl amenință pe Virgil Popescu: Când voi prelua funcția de prim-ministru am dreptul să îmi asum sau nu un membru al guvernului

Marcel Ciolacu a vorbit, marți seara, despre Guvernul României și despre miniștrii din Executiv. Liderul PSD spune că are o „relație corectă” cu premierul Ciucă, și a a subliniat că nu are atribuţii în schimbarea miniștrilor, răspunzând la o întrebare despre ministrul Energiei Virgil Popescu. Liderul PSD a spus că „va răspunde, dacă este mulţumit sau nu de prestaţia” acestuia, „în luna mai”, când va prelua conducerea Guvernului.

„Eu nu am atribuţii. Am o relaţie corectă cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă şi mi se pare corect să avem această relaţie.Amândoi ne-am asumat această coaliţie politică. Eu cred că în acest moment, în întregul context de criză economică, războiul din Ucraina, cred că această alianţă este soluţia cea mai bună pentru români. Nu eu fac evaluarea miniştrilor. Evaluarea o face primul ministru. Nu este atributul meu. Eu, la Camera Deputaţilor, alături de colegii mei, avem atributul de a numi guverne sau de a schimba. Domnul preşedinte Klaus Iohannis are atributul de a desemna primii miniştri. Dacă prim-ministrul nu a venit cu o solicitare de a schimba, înseamnă că este de acord...”, a declarat Marcel Ciolacu la România TV.

Întrebat dacă este mulţumit de activitatea ministrului Virgil Popescu la Energie, liderul PSD a răspuns că îşi va spune părerea în luna mai, când va deveni premier.

„În luna mai am să vă răspund la această întrebare, când voi prelua funcţia de prim-ministru. În acel moment constituţional eu am dreptul să îmi asum sau nu un membru al guvernului. Rotaţia va avea loc şi cred că domnul preşedinte Klaus Iohannis a luat act de coaliţia dintre PSD, PNL şi UDMR. PSD nu a intrat la guvernare pe uşa din dos, PSD a câştigat alegerile”, a ținut să precizeze șeful Camerei Deputaților.

