Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți că nu a cerut nimeni demisia comisarului european pentru Agricultură, așa cum anunțase cu o zi înainte ministrul român de resort, Florin Barbu. El a interpretat afirmația lui Barbu și a spus că a vorbit și cu ministrul de Externe Luminița Odobescu pe acest subiect, deși o demisie la nivelul Comisiei Europene cu câteva luni înainte de alegerile europarlamentare nu ar fi „un capăt de țară”.

„Nu a cerut nimeni (demisia comisarului european pentru Agricultură - n.r.). Am vorbit și cu doamna Luminița Odobescu, am transmis foarte clar, domnul ministru (Florin Barbu - n.r.) a spus foarte clar: «dacă nu suntem în stare niciunul, ne dăm cu toții demisia, în frunte cu comisarul european (pentru Agricultură - n.r.)». Acuma, pentru câteva luni (până la alegerile europarlamentare - n.r.), nu e un capăt de țară să cerem demisia cuiva. Știu că am avut și noi un comisar pe Agricultură... Dar întrebați-l pe el, eu nu-mi aduc aminte nimic notabil ce s-a întâmplat în acea perioadă”, a declarat premierul Marcel Ciolacu marți.

Și ministrul român al Agriculturii, Florin Barbu, și-a nuanțat marți declarația din ziua precedentă. El a spus înaintea Consiliului de Miniștri de azi de la Bruxelles că, dacă România nu primește derogări pe cele două capitole solicitate, ar trebui să-și dea demisia „atât noi, ca miniştri”, cât și comisarul european pe Agricultură, Janusz Wojciechowski.

„Aşa cum şi în anul 2023 am avut derogare pe aceste două GAEC, solicităm şi în anul 2024 această derogare. Dacă nu putem lua această derogare în Consiliul de miniştri (al UE), cred că atât noi, ca miniştri, cât şi comisarul ar trebui să plecăm acasă, pentru că nu putem rezolva problemele fermierilor din ţările Uniunii Europene”, a declarat ministrul Florin Barbu înaintea Consiliului AGRIFISH pentru jurnaliştii români prezenţi.

Barbu: „Îmi asum, în calitatea mea de ministru, să-i cer demisia public comisarului”

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunţat luni că va cere demisia comisarului european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, în cadrul Consiliului de Miniştri, dacă nu primește derogări de la Regulamentul Uniunii Europene.

„Susţinerea pe care am avut-o din partea celor 15 state, inclusiv Germania şi Franţa, privind derogările de la GAEC 7 şi 8 şi nerespectarea votului care s-a dat în Consiliul de Miniştri de 70% mă vor face mâine, chiar în Consiliul de Miniştri, ca România, şi-mi asum acest lucru, în calitatea mea de ministru, să-i cer demisia public comisarului pentru că nu respectă un vot dat de 15 state. Eu vă spun, merg cu mandatul acesta în care în Consiliul de Miniştri, mâine, dacă nu rezolvăm problema GAEC 7 şi 8 derogare, pentru că nu s-a înţeles un lucru şi am încercat să le explic şi comisarului şi la toată lumea, că nu cerem nimic. Noi suntem în perioadă de război, noi suntem afectaţi, cele cinci state, de conflictul care s-a produs de către Rusia împotriva Ucrainei”, a declarat ministrul Florin Barbu luni, într-o discuţie cu fermierii la Târgu Mureş.

Editor : Bogdan Păcurar