Ciolacu: În 2024 nu vor fi măriri de taxe şi impozite. Va fi stabilitate și vom decide între cota unică și impozitarea progresivă

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, joi, că în anul 2024 nu vor exista măriri de taxe şi impozite, dar va trebui ca mediul de afaceri, politicienii, coaliţia şi guvernul să decisă dacă se va menţine cota unică – însă să fie cu adevărat unică – sau se va trece la impozitare progresivă. "Eu nu refuz niciuna dintre variante", a transmis premierul. Prezent la Forumul "Dezvoltăm România", Ciolacu a dat de înțeles că nu "vine apocalipsa", așa cum reiese din știrile alarmiste, fiind o perioadă în care România a înregistrat și realizări economice.



”A fost un an plin de provocări - şi interne şi externe - cu efecte în primul şi în primul rând economice pentru ţările ca România – cu frontiera cea mai lungă cu Ucraina. Trăim într-o lume a breaking news-ului, a apocalipsei – şi eu şi dumneavoastră, în fiecare dimineaţă constatăm că vine apocalipsa, că iarăși s-au luat zeci de măsuri care vor afecta profund societatea, nivelul de trai şi, mai ales, afacerile dumneavoastră. Am uitat să vorbim şi de realizările economiei româneşti şi de realizările dumneavoastră – antreprenorii care au sacrificat aproape totul pentru a ajunge aici”, a afirmat, joi, premierul Marcel Ciolacu, în deschiderea Forumului Dezvoltăm România.

Premierul a reiterat ideea că nu vor exista măriri de taxe şi impozite.

”Am spus-o şi o să o repet – în anul 2024, din punctul meu de vedere, sunt două lucruri foarte clare – nu vor fi măriri de taxe şi impozite şi va exista o stabilitate politică, pentru că avem, indiferent de discuţii în interiorul coaliţiei, avem o datorie faţă de dumneavoastră”, a mai transmis premierul.

România va trebui să decidă dacă rămâne la cota unică sau va introduce impozitarea progresivă

Decizia, potrivit premierului, ar trebui luată de mediul de afaceri împreună cu Guvernul, coaliţia şi politicienii.

”Va trebui să decidem, pe o perioadă medie, care sunt soluţiile: menţinem cota unică, dar să fie cotă unică, creând un mediu concurenţial pentru toată lumea, fără excepţii şi aceea să fie de 16%, să avem un TVA pe care să nu-l creştem, că el aduce o scădere a creşterii economice şi o creştere a inflaţiei, şi toată lupta pe care am avut-o în ultimile luni să scădem la o singură cifră şi să ne propunem pe anul viitor o inflaţie de sub cinci la sută la finalul anului, sau să mergem în zona de impozitare progresivă – eu nu refuz niciuna dintre variante”, a mai declarat premierul.

Acesta a mai arătat că ”ambele au plusuri şi minusuri”.

”Cota unică – nu-mi creează un disconfort, dacă această cotă unică rămâne, dar în acest moment ea nu mai este unică - sunt peste 500 de modificări legislative diverse care au modificat cu totul filosofia creării Codului Fiscal”, a mai declarat premierul.

Măsurile fiscale adoptate vor trebui dublate şi triplate de reforma în sistemul bugetar şi de lupta cu evaziunea fiscală

Premierul a mai anunţat că vor fi păstrate toate schemele de ajutor pentru mediul economic introduse până acum.

”Mi-aş dori ca luna viitoare – pentru că în cursul lunii decembrie vom aproba în Parlament şi noua Lege a bugetului – să avem o discuţie aplicată să vedem unde mai trebuie să bugetăm scheme şi programe de susţinere pentru mediu de afaceri, noi, pe lângă cele existente”, a afirmat Ciolacu.

”Vă anunţ că, dacă am închis ultimul exerciţiu financiar cu 54%, de această dată direct pe anul acesta va avea cifra de 9 în faţă si, până în martie, vom ajunge la 96-97% să închidem exerciţiul financiar trecut, ceea ce este un semnal foarte important. Cu adevărat a trebuit să găsim rapid nişte măsuri administrative. E îmbucurător că se simte că administraţia locală are o anumită capacitate de absorbţie a fondurilor europene. Marea provocare va fi în perioada 2024 – 2026 când se vor suprapune PNRR şi exerciţiul financiar actual, unde, fără o reformă în sistemul bugetar, din ce am văzut eu cum funcţionează lucrurile în ministere, nu vom reuşi să avem o absorbţie şi este o sumă de aproape 70 de miliarde de euro”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Editor : Andreea Smerea