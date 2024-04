Ciolacu, întrebat dacă Iohannis l-a recomandat pe Cîrstoiu candidat la Primăria Capitalei: „Nu, Doamne ferește!”

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a negat afirmaţiile care au circulat în spaţiul public, potrivit cărora preşedintele Klaus Iohannis l-ar fi recomandat pe medicul Cătălin Cîrstoiu candidat unic al alianţei PSD – PNL la Primăria Capitalei şi a explicat că relaţia pe care o are cu preşedintele României este una instituţională şi nu politică, transmite News.ro.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, sâmbătă, la Prima TV, dacă eşecul candidatului unic pentru Primăria Bucureşti este începutul sfârşitului pentru Coaliţia PSD – PNL.

„Nu, exclus acest lucru! Părerea mea, că în acest moment Coaliţia e mai aşezată şi mai puternică ca niciodată. Pentru că în primul rând, coaliţia de guvernare s-a transformat într-o alianţă electorală pentru Parlamentul European. Şi vom vedea, după data de 10 iunie, abordarea pe care o vom avea comună, separată. Ce este foarte important… normal că şi eu am obligaţii faţă de Partidul Social-Democrat, fiindcă sunt preşedintele partidului şi ocup această funcţie şi de prim-ministru, pentru că sunt propus de către colegii mei. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu domnul preşedinte Nicolae Ciucă. Dar şi eu, şi domnul Nicolae Ciucă am considerat că avem o obligaţie totuşi faţă de România şi de români. Înainte de a fi PSD-işti sau PNL-işti, suntem români. Şi cred cu certitudine că România trebuie să rămână în aceeaşi zonă de stabilitate politică, lucru care automat duce şi o stabilitate economică”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Când i s-a atras atenţia că ceea ce s-a întâmplat la Bucureşti nu prea a fost stabilitate, Ciolacu a explicat: „Am reuşit să nu intrăm, totuşi, într-o criză economică complicată, cu pierderi câteodată de procente. Am hotărât, eu şi cu colegii mei, să ne implicăm în actul de guvernare într-un moment, aduceţi-vă aminte, foarte delicat pentru România, în deficite de 9%. Acum când suntem la 5% e o nenorocire. Şi cred că avem obligaţia faţă de români să menţinem această Coaliţie de guvernare aşa cum am promis”.

Întrebat cât va fi menţinută această Coaliţie, Marcel Ciolacu a răspuns: „Până în anul 2024. Şi pe urmă românii vor decide. Cum şi la Bucureşti bucureştenii vor decide. Este o lecţie pe care am învăţat-o şi în politică, şi în viaţă înveţi întotdeauna. Important e să nu fi ignorant. Am plecat de la un raţionament până la urmă de bun simţ, să căutam un candidat comun care să unească cele două electorate ale Partidului Social-Democrat şi ale PNL. Totuşi, vorbim la alegeri locale, de alegeri de persoane. Vorbim la europarlamentare, vorbim de Parlamentul European, de vocea europeană, vorbim de stabilitate politică. Sunt două lucruri distincte. Şi în acest context, am lăsat toate organizaţiile, atât PSD cât şi PNL, să ia deciziile pe care le consideră dânşii cele mai bune în judeţe, în comunităţile respective, municipii, comune, oraşe, lucruri care s-au întâmplat. Iar la Bucureşti am venit cu o propunere de candidat comun, la început plecând şi căutând profilul candidatului. Dacă are o meserie social-democrată, atunci să aibă o atitudine liberală, dacă are o meserie liberală să aibă o atitudine…Şi au fost vreo 5-6 nume, printre care domnul Cîrstoiu, domnul Florescu, cu care am stat de vorbă, dânsul având o meserie liberală, de o atitudine social-democrată, domnul profesor, şi viaţa ne-a demonstrat că electoratul, bucureştenii au altă... măsoară altfel”.

Ciolacu a explicat cum s-a ajuns la numele lui Cîrstoiu

Ciolacu a fost întrebat cum s-a ajuns la numele lui Cătălin Cîrstoiu.

„De la profil. Eu am fost în Spitalul Universitar. Nu, nu am fost pacient. Doamne fereşte. Am fost în spital şi am fost impresionat de managementul din Spitalul Universitar. Ştiţi că Spitalul Universitar e unul dintre spitalele prinse şi pe PNRR. L-am cunoscut direct pe domnul doctor Cîrstoiu ca şi manager, ca şi doctor, m-am interesat. Cum şi domnul Florescu, un profesionist în domeniul care face PUG-ul Bucureştiului. Adică am încercat să prindem… Am zis „Domnule, una e candidatul, una e echipa”, totuşi să venim cu o ofertă administrativă pentru Bucureşti”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a comentat informaţiile potrivit cărora preşedintele Klaus Iohannis l-a recomandat pe Cătălin Cîrstoiu.

„Nu, Doamne fereşte! Nu am avut cu domnul preşedinte Iohannis niciodată... Relaţia mea cu domnul preşedinte Iohannis este una instituţională. Nu am o relaţie politică. Nu am un acord, o înţelegere cu domnul Iohannis, politică, şi n-am avut niciodată, ştiţi, foarte bine. Are un parteneriat cu PNL”, a precizat preşedintele PSD.

Marcel Ciolacu a susţinut şi că nu l-a sunat pe Klaus Iohannis atunci când acesta se afla în vizită în Coreea de Sud să îl anunţe că PSD şi PNL merg cu candidaţi separaţi la Primăria Capitalei.

„Sunt două lucruri diferite. În primul rând, n-am vorbit cu domnul Iohannis cât timp a fost în Coreea, dacă era ceva urgent în Coreea şi avea domnia să îmi comunice în zona guvernamentală, presupun că ar fi făcut-o. Să-l sun pe domnul Iohannis ca să spun că ce? Ne-am hotărât să…Nu. Repet, nu am un parteneriat politic cu domnul Iohannis. Dar se ştie acest lucru”, a mai transmis Marcel Ciolacu.

