Ciolacu, la anunțarea noului pachet de măsuri de sprijin: „A venit momentul ca noi, oamenii politici, să livrăm”

Liderii coaliției de guvernare au prezentat, luni seara, pachetul de măsuri socio-economice „Sprijin pentru România”, menit să ajute mediul economic și cetățenii să facă față creșterii prețurilor. Potrivit președintelui PSD, Marcel Ciolacu, planul a fost întocmit „pentru a pune din nou țara în mișcare”. „A venit momentul ca noi, oamenii politici, să livrăm”, a adăugat liderul social democrat, în conferința de presă alături de Nicolae Ciucă și Kelemen Hunor.

„Planul 'Sprijin pentru România' va răspunde momentului dificil în care ne aflăm şi mă bucur că am lucrat împreună la acest plan cu prim-ministrul Nicolae Ciucă şi cu preşedintele Kelemen Hunor. Astăzi am finalizat detaliile legate de fiecare măsură în parte, am stabilit ce are de făcut fiecare ministru, dar şi Parlamentul pentru ca acest plan să fie adoptat şi implementat cât mai repede”, a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului.

„Românii au făcut mereu față provocărilor. Acum trebuie ca și clasa politică să se ridice la nivelul cetățenilor. Trebuie să oferim un ajutor real cetățenilor. Jumătățile de măsură nu sunt suficiente. PSD a intrat la guvernare pentru a veni cu soluții. Nu mai avem timp de politică sterilă. Planul Sprijin pentru România va răspunde momentului dificil în care am lucrat. Mă bucur că am lucrat la acest plan împreună cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă și domnul președinte Kelemen Hunor. A venit momentul ca noi, oamenii politici, să livrăm”, a afirmat Ciolacu.

Liderul PSD a prezentat pe scurt măsurile din pachetul „Sprijin pentru România”. Potrivit acestuia, suma alocată pentru acest plan este dublă față de suma alocată pentru sprijinul cetățenilor în timpul pandemiei.

Aceste alocări nu afectează banii alocați pentru investiții, a precizat Ciolacu, adăugând că mai mult de jumătate din populația României va beneficia de sprijin în fața scumpirilor.

„În pofida greutăţilor cu care ne confruntăm, sunt optimist cu privire la viitorul nostru. Avem în faţă oportunităţi imense. Putem deveni rezervorul de alimente al Europei. Putem deveni principalul port la Marea Neagră. Putem deveni o destinaţie pentru investiţiile străine care fug din calea războiului şi putem deveni un lider regional în ceea ce priveşte reconstrucţia Ucrainei. Pachetul 'Sprijin pentru România' va face faţă acestei provocări. Nu există în acest moment nicio altă alternativă.

Domnule prim-ministru, eu vă mulţumesc. Mulţumesc şi miniştrilor. Şi vreau să vă spun cu toată sinceritatea: îmi pare bine că am luat decizia, împreună cu colegii mei, să creăm această coaliţie”, a spus Marcel Ciolacu, în conferinţa de presă de la Palatul Parlamentului.

