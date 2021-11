Ciolacu: Mâine îmi depun candidatura pentru șefia Camerei Deputaților. Am înțeles că Florin Cîțu va candida la șefia Senatului

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că marți își va depune candidatura pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Potrivit acestuia, Florin Cîțu își va depune și el candidatura la șefia Senatului.

„Mâine îmi voi depune candidatura pentru şefia Camerei Deputaţilor deoarece s-a conturat o majoritate. Am înţeles că şi domnul Cîţu îşi va depune pentru şefia Senatului", a informat Ciolacu, într-o conferinţă de presă, la sediul central al PSD.

Liderul PSD a spus că se așteaptă ca președintele Senatului, Anca Dragu, să demisioneze: „Procedura democratică este ca atunci ca atunci când ai pierdut majoritatea, îți depui demisia”.

El a adăugat că, împreună cu ceilalţi membri ai conducerii PSD, a luat decizia de a nu face parte din Guvern în acest moment.

„Este decizie politică pe care am luat-o împreună cu colegii mei. Am avut discuţii despre Guvern. După ce m-am sfătuit cu colegii mei, am luat această decizie”.

Social democrații au aprobat, luni, într-o ședință a Consiliului Politic Național, lista miniștrilor trimiși de PSD în Guvernul Ciucă.

Deși nu va avea premierul, PSD obține nouă ministere și secretarul general al guvernului. Printre ministerele de forță obținute de PSD se numără Transporturi, Muncă, Apărare, Sănătate sau Agricultură. Pe lângă cele nouă ministere, PSD va avea și președinția Camerei Deputaților, funcție pe care o va ocupa Marcel Ciolacu.

