Ciolacu, mesaj pentru şefii de Consilii Judeţene: "Noul Guvern va avea pretenţii şi rigori mai mari ca oricând"

Preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu le-a transmis şefilor de Consilii Judeţene că schimbarea premierilor se va face fără scandaluri, iar noul guvern pe care îl va conduce va avea "pretenții și rigori mai mari ca oricând".

Marcel Ciolacu a fost prezent la un eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR).

"Consider că orice Guvern al României care îşi propune o administrare mai eficientă a ţării este dator să construiască un asemenea demers împreună cu dumneavoastră", le-a transmis Ciolacu șefilor de Consilii Județene.

"Suntem într-un moment nemaiîntâlnit în politică şi administraţia românească – înaintea unei rotaţii guvernamentale stabilite de PSD şi PNL acum un an şi jumătate. Este ceva cu totul nou în politica româmnească, un moment care părea atât de complicat, dar care, în ciuda tuturor scepticilor de serviciu se va produce firesc, fără scandaluri sau crize politice. Atât eu, cât şi domnul preşedinte al PNL Nicolae Ciucă, ne-am propus să abordăm cu maximă responsabilitate acest moment, pentru că România nu îşi mai permite nici măcar o zi pierdută cu conflicte politice. Suntem într-o cursă contracronometru pentru a atrage cât mai multe fonduri europene din exerciţiul financiar 2016-2020 din care mai avem şase luni şi în care trebuie să funcţionăm la viteză maximă. Suntem contracronometru cu PNRR, având un termen de implementare până în anul 2026. Şi suntem contracronometru şi cu toţii sperăm să depăşim ce am început împreună şi deja am reuşit cea mai grea luptă, cea cu inflaţia. Deja inflaţia a intrat într-o pantă descendentă", a declarat Marcel Ciolacu.

Acesta le-a spus șefilor de Consilii Județene și ce așteptări va avea de la ei când va asuma rolul de premeier.

"Aşteptaţi-vă ca Guvernul României în continuare să vă ajute din toate puterile şi cu toate resursele, dar să aibă în acelaşi timp pretenţii şi rigori mai mari ca oricând şi să vă ceară în schimb să livraţi la timp şi la calitatea necesară proiectele care trebuie să schimbe în bine viaţa oamenilor. Aşteptaţi-vă ca la Palatul Victoria să găsiţi uşi deschise şi mâini întinse. Exact ca şi până acum, dar exact atunci când veţi avea cea mai mare nevoie. Dar obişnuiţi-vă şi cu gândul că trebuie să facem, în schimb, o eficienţă în cheltuiala banului public şi inteligenţă în accesarea banilor europeni. Mai aşteptaţi-vă ca Guvernul României să fie mult mai îndrăzneţ în a susţine proiecte la fel de îndrăzneţe care vin de la dumneavoastră, care îndeplinesc condiţii esenţiale – să fie închegate economic, să aibă logică financiară şi efecte clar cuantificabile în dezvoltarea regiunii pe care o reprezentanţi. Pentru asta e nevoie şi dumneavoastră şi noi să ne înconjurăm cu cei mai valoroşi parteneri care să ne poată ajuta să construim aceste proiecte. Căutaţi-i cu curaj pe cei mai buni, deoarece doar alături de ei puteţi să faceţi proiecte performante. Nu vă fie teamă să ridicaţi miza pentru că eu cred că a venit momentul ca România să îşi ridice fruntea din pământ şi să îşi asume pentru viitorul său mize mari şi mize adevărate", a mai spus Ciolacu.

Acesta a adăugat că va face din investițiile publice locale "o adevărată obsesie a viitoarei guvernări".

"Sunt priorităţi strategice pe care, veţi vedea, vom dialoga permanent, deoarece scopurile noastre sunt comune: să absorbim cât mai mult posibil din finanţarea europeană şi ca românii să vadă ceva palpabil în viaţa comunităţilor lor, fie că este vorba de reţele noi de apă şi canalizare, de şcoli şi dispensare moderne sau instalaţii de energie verde. Vă asigur că voi face din susţinerea tuturor investiţiilor publice locale o adevărată obsesie a viitoarei guvernări a României, fiindcă această obsesie reprezintă, de fapt, suma grijilor, preocupărilor, eforturilor şi mai ales speranţelor tuturor celor care sunteţi astăzi aici. Cred că este datoria mea, ca om croit în administraţia publică a ţării, să transform această obsesie într-un fundament solid pentru dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor României, deoarece doar reducerea decalajelor dintre diversele regiuni ale ţări poate produce echitate economică, solidaritate socială şi modernitate instituţională", a spus Marcel Ciolacu.

Editor : D.R.