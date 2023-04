Ciolacu: Ne trebuie un aparat bugetar mai suplu. Asta nu înseamnă că vom da oameni afară, în administraţie trebuie să rămână cei buni

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu, a făcut mai multe glume, vineri, la Congresul UDMR, el afirmând că la congresul trecut a fost invitat la Mureş şi după ce a rezolvat problema cu Ardealul a venit să rezolve şi problema cu Banatul, dacă sunt interesaţi. El a spus că decizia sa şi a lui Nicolae Ciucă, ca în această coaliţie să fie şi UDMR dar şi minorităţile, a fost o decizie corectă. Șeful social-democraților a infirmat că guvernul va da oameni afară, însă că „ne trebuie un aparat bugetar mai suplu” și că „trebuie să rămână oamenii buni”.

„Oameni buni, ne trebuie un aparat bugetar mai suplu, asta nu înseamnă că noi am venit acum şi vom da oameni afară, asta înseamnă că în administraţiile locale, centrală, trebuie să rămână oamenii buni, care înţeleg ce rol au în acele administraţii şi pe cine reprezintă. Trebuie făcut acest lucru, şi aşa este prea târziu. Trebuie să ne aşezăm toţi trei la masă şi să găsim cele mai bune soluţii şi să vorbim despre secretarii de stat, trebuie să înţelegem că ăsta este rolul nostru, nu putem în continuare doar să cerem de la români. Este un moment istoric, pe care ni l-am asumat şi trebuie să facem faţă acestor provocări”, a afirmat Marcel Ciolacu, potrivit News.ro.

Liderul PSD a spus că vrea să vorbească despre stoparea risipei de la stat.

„Este un lucru pe care ni l-am asumat toţi trei, un lucru nu neapărat că există un anumit deficit sau pentru că trebuie să terminăm cu această ciumă numită pensii speciale în România şi vă spun că atât eu cât şi colegii mei am trecut printr-o ciumă şi ne-am vindecat, cred că este momentul să vindecăm anumite răni în societate şi să intrăm într-o echitate socială”, a arătat el.

Ciolacu a spus că nu o fac pentru că PSD vrea impozitare progresivă, nici din solidaritate cum vrea Kelemen Hunor sau pentru menţinerea cotei unice cum vrea preşedintele Nicolae Ciucă.

”Facem aceste lucru pentru că s-a ajuns prea departe, sunt nişte lucruri mici pe care le-am acceptat timp de 30 de ani, şi suntem şi noi vinovaţi, e adevărat, nu în egală măsură la fel de vinovat ca domnul Cîţu de exemplu, dar cu toţii trebuie să înţelegem că nu mai suportă românii. Nu mai suportă nedreptate, să accepte inflaţia, scumpirile iar noi cu această fortă a colaiţiei să nu găsim soluţii”, a afirmat Ciolacu.

Ciolacu a mai spus că „această coaliţie a fost corectă şi încearcă să repare lucruri pentru că acum a venit nota de plată, după pandemie, criza energetică”.

„Această coaliţie încearcă să plătească notele de plată din ultimii 30 de ani şi toate greşelile făcute pentru că nu se mai poate. România are nevoie de reforme şi reformele costă”, a afirmat el.

Marcel Ciolacu a declarat că este unul din susţinătorii ministrului Cseke Attila, „un om cu o poziţie echilibrată şi care a chibzuit banul public astfel încât să avem alocări pentru toată România, finanţări record pentru investiţii în toate judeţele şi care a adus echilibru şi între cele două mari partide, PSD şi PNL”.

Ciolacu a glumit afirmând că „Kelemen Hunor a reuşit şi de această dată să vă lămurească, să nu aibă contracandidat”.

„Nu ştiu cum reuşeşte domul preşedinte Kelemen Hunor întotdeauna să îi iasă toate. A reuşit şi de această dată să vă lămurească, să nu aibă contracandidat şi a reuşit atât preşedintele PSD, cât şi preşedintele PNL, să fie astăzi aici. Nu s-a întâmplat nici la PSD, nici la PNL, să fim toţi trei”, a spus Ciolacu în discurs.

El s-a referit şi la organizarea Congresului UDMR la Timişoara. „Data trecută am fost invitat la Mureş şi după ce am rezolvat problema cu Ardealul am venit să rezolv şi problema cu Banatul, dacă sunteţi interesaţi”, a glumit liderul PSD, în aplauzele sălii.

Marcel Ciolacu a continuat: „Bine v-am găsit la guvernare, presupun că nu aveţi alte planuri, că am văzut, în ultimul timp se discută foarte mult de ieşirea, neieşirea UDMR de la guvernare şi eu vreau să fiu astăzi foarte clar. Cred că decizia mea şi domnului prim-ministru şi preşedinte PNL, ca în această coaliţie să fie şi UDMR dar şi minorităţile, toate minorităţile reprezentate în Parlamentul României, a fost o decizie corectă”, a spus Ciolacu, arătând că într-unul dintre momentele cele mai dificile, cu experienţe nefericite, au procedat cu toţii matur şi cum este mai bine pentru ţara noastră.

„Este normal să fie discuţii între noi, este normal ca între noi să ne susţinem sau să nu ne susţinem anumite proiecte dar acest lucru face parte din politică şi chiar dacă veţi auzi diverse breaking news-uri, cu dispute între noi, mai nou şi înregistrări între noi, să ştiţi că suntem trei oameni serioşi, trei oameni care iubim România, care înţelegem ce avem de făcut în acest moment şi înţelegem şi costurile pentru reformele pe care trebuie să le facem, costurile electorale, ale PSD, ale PNL în primul rând. Şi cred că numai împreună, printr-un parteneriat corect şi respectând cu toţii ţara în caree trăim, România, putem să depăşim şi să încercăm să ne ridicăm la nivelul aşteptării românilor”, a mai spus Ciolacu.

Liderul PSD a mai spus că din patru în patru ani făceau alegeri ca să afle cum PSD sau PNL guvernează cu UDMR. „Uitaţi, ghinion, PSD şi PNL s-au unit, acum trebuie să ne rugaţi”, a spus Ciolacu.

