Ciolacu: Nicuşor Dan e bine să îşi dea demisia. Nu înseamnă că nu are minte, dar nu are știința de a conduce primăria

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan, că nu ar trebui să i se adreseze lui, ci premierului pentru a rezolva problema datoriilor la termoficare, subliniind că demersul acestuia este unul tardiv, iar acest lucru dovedeşte că actualul edil-şef „nu are capacitatea să conducă Primăria”.

„Nu mi-e adversar, nu ştiu pe cine reprezintă. E membru PNL, USR? nu ştiu... Mi s-a adresat cu «Ciolacule». Când făceam toate nenorocirile pe care le invoca preşedintele, când vindeam Ardealul, nu m-am adresat cu «Iohannis». E o constatare. (...) Nu am înţeles de ce mi se adresează mie, nu sunt prim-ministru”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică seară, la Antena 3, întrebat ce crede că a dorit Nicuşor Dan de la el prin declaraţiile pe care le-a făcut recent.

Liderul PSD a criticat, în context, faptul că solicitările primarului general au venit târziu, în luna noiembrie.

„Tu te interesezi de căldura bucureştenilor pe 10 noiembrie? Eu cu Toma de la Buzău avem discuţii din iulie despre abordarea cu termoficarea în Buzău. Cică să sune Ciolacu pe ministrul Finanţelor... Păi, în noiembrie vrei să îl sun? Să fac trafic de influenţă? Eu sunt prim-ministru? Are excedent, sunt date publice, de 200 de milioane de lei. Păi, ceri ajutor de la mine? O să discutăm în coaliţie dacă prim-ministrul doreşte să o avem, că nu e în atribuţiile mele, să vadă de ce să ajute Bucureştiul, dacă e aşa o catastrofă. Rectificarea se face la sfârşitul lui noiembrie, dar tu eşti primar şi te trezeşti pe 10 noiembrie că ai o discuţie în ce priveşte încălzirea?”, a spus Ciolacu.

El a adăugat că, în opinia sa, ar fi bine ca Nicuşor Dan să-şi dea demisia, întrucât nu are capacitatea de a conduce Primăria Capitalei, potrivit Agerpres.

„Pentru mine, îmi menţin părerea, e bine să îşi dea demisia şi să lase bucureştenii să găsească un viceprimar, nu are capacitatea să conducă primăria. Nu înseamnă că nu are minte, dar nu are ştiinţa administrativă să conducă. Liberalii trebuie să recunoască că au greşit când l-au susţinut pe Nicuşor”, a mai afirmat Ciolacu.

Joia trecută, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, l-a rugat pe preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, să discute cu ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, astfel încât să fie identificată o soluţie în ce priveşte datoria de 600 de milioane a companiei Termoenergetica faţă de Elcen. Edilul general a precizat că a existat o discuţie, miercuri, pe această temă cu reprezentanţii Guvernului, dar că nu a participat nimeni din partea ministrului de Finanţe.

