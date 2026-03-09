Ciolacu, nou atac la Bolojan: S-a ajuns în martie fără buget, iar asta spune totul despre incompetența economică a premierului

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, lansează un nou atac la premierul Ilie Bolojan, pe care îl acuză de „incompetența economică și lipsa totală de viziune” din cauza situației bugetului pentru 2026. „Pentru județul Buzău, absența unui buget înseamnă blocarea continuării unor investiții majore,” transmite fostul premier și președinte PSD.

„Este extrem de grav că s-a ajuns în martie și țara încă nu are buget, iar asta spune totul despre incompetența economică și lipsa totală de viziune a premierului Bolojan! Pentru județul Buzău, absența unui buget înseamnă blocarea continuării unor investiții majore. Iar asta nu este totul! Vrea să taie și aproape jumătate din finanțarea investițiilor din programele naționale - Saligny, CNI, PNDL - proiecte absolut vitale pentru comunitățile locale.

Numulțumit de proiectul de buget care ar propune ca primarii din țară să susțină cu bani de la bugetele locale restanțele Primăriei Capitalei, Ciolacu cere ca autoritățile locale să aibă măcar aceleași bugete ca anul trecut.

„În plus, Bolojan vrea să ne fure cu japca o parte din veniturile locale din toate județele țării, ca să-i dea mai mult miliarde lui Ciucu, la cel mai bogat municipiu al țării. Asta este o nesimțire de netolerat!

Alături de toți colegii din PSD, îi cerem lui Bolojan ca autoritățile locale să aibă măcar aceleași bugete ca anul trecut, mai ales după creșterile uriașe de taxe și impozite decise la București - nu la Buzău sau în altă reședință de județ! Este inadmisibil ca guvernul să ne ia banii, iar primarii și președinții de Consilii Județene să rămână cu înjurăturile,” precizează Marcel Ciolacu.

„Mai mult, reprezintă o ipocrizie uriașă să susții prin acest proiect de buget ca bogații s-o ducă și mai bine să-și umfle conturile, în vreme ce românii obișnuiți văd cum puterea de cumpărare le scade de la o lună la alta. Iar în condițiile unor scumpiri generalizate, pe fondul crizei energetice declanșate de conflictul din Orient, Bolojan ce credeți ca face? Vrea să taie și creșterea salariului minim de la 1 iulie, decisă deja în coaliție acum trei luni. Alt exemplu și mai scandalos: Bolojan zice că nu găsește 100 de lei pe lună în plus pentru creșterea indemnizației pentru copiii cu handicap, dar a găsit miliardele necesare ca jucătorii la bursă să beneficieze de 400 de euro pe an scutiți de impozit! De aceea, îi transmit lui Ilie Bolojan, că prin acest buget își construiește, de fapt, propriul eșafod. Este un tobogan ultra-rapid care duce direct la groapa de gunoi a istoriei, unde poate sta liniștit la taclale cu dinozauri politici precum Ludovic Orban, alt premier liberal al dezastrului absolut,” adaugă fostul lider PSD.

Editor : A.P.