Ciolacu: Nu vom permite ca termocentrala de la Ișalnița să se închidă. Germania dezmembrează un parc eolian pentru a extinde o mină

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, în cadrul conferinţei de alegeri a Organizaţiei Judeţene PSD Dolj, că „nu vom permite niciodată ca termocentrala de la Ișalnița să se închidă și să ajungă la fier vechi”, dând exemplul că „în Germania un parc eolian construit în 2001 este acum în curs de dezmembrare, tocmai pentru a extinde exploatarea minei de lignit”.

„Nu vom permite niciodată ca termocentrala de la Ișalnița să se închidă și să ajungă la fier vechi. Am văzut că sunt tot felul de planuri pentru a trece la producția pe bază de gaze sau fotovoltaice. Foarte bine. E un lucru foarte bun.

Am văzut în schimb azi-dimineață că în Germania un parc eolian construit în 2001 este acum în curs de dezmembrare, tocmai pentru a extinde exploatarea minei de lignit din zonă. Nu știu cât de bine sau rău fac cei din Germania, dar asta înseamnă să fii dinamic, asta înseamnă să știi ce se întâmplă în țara ta, asta înseamnă să ai lideri care iau decizii în timp real, nu iau decizii după lozinci sau după ce ne cere altcineva.

Mă bucur că ești aici, Mihai Weber: știți cu toții că am trecut prin Parlament redeschiderea unei salbe de hidrocentrale pe râul Jiu. Cei de la USR au găsit de cuviință, după ce am trecut prin Parlament, să atace la CCR legea pe care noi am trecut-o prin Parlament, unde deja statul român a făcut investiții de peste 100 de milioane de euro. Mă bucur că ești aici, pentru că voiam sincer să te întreb dacă nu cumva monstrul din Loch Ness s-a mutat în râul Jiu. Atât pot ei. Atât pot ei să construiască. Nu au nicio treabă cu România și cu românii. Tot ce au făcut și au mințit ca nu cumva România să intre în Schengen ne mai dovedește încă o dată că politica lor nu este pentru români și nici pentru România”, a declarat Marcel Ciolacu în discursul său susţinut joi la conferinţa de alegeri a Organizaţiei Judeţene PSD Dolj.

Complexul Energetic Oltenia a pus în funcțiune blocul energetic numărul 5 de la Termocentrala de la Turceni și a fost sistată funcționarea singurului grup energetic pornit la Termocentrala de la Ișalnița. În prezent, mai sunt în funcțiune două blocuri energetice la Rovinari, două la Turceni și unul la Craiova, transmite Gazeta de Sud.

