Ciolacu: Populaţia a redus consumul de energie electrică şi gaze. Să lăsăm pe românii în pace, nu e nevoie de măsuri suplimentare

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că Guvernul nu trebuie să ia măsuri suplimentare pentru reducerea consumului de energie electrică şi gaze la populaţie, întrucât, potrivit statisticilor, acesta este deja mai mic cu 8%, respectiv 18% faţă de anul trecut.

„Pe cap de locuitor, România consumă cea mai puţină energie din întreaga Europă (...), de două ori şi jumătate mai puţin decât un german (...). Anul acesta, am consumat, conform INS, cu 5,2% mai puţină energie electrică. Dacă ne uităm la populaţie, deja am consumat cu 8% mai puţin. Ce vrem noi, de fapt, ce economie să mai facă România, cu cel mai mic consum din Europa? (...) Noi trebuie să îi lăsăm pe români în pace, au singuri înţelepciunea de a face economii atât cât au nevoie, fiindcă fac o economie la propriul buget al familiei. Deja am dovedit că reacţia românilor este una corectă şi să nu mai intervenim cu astfel de anunţuri. (...) Avem o reducere de consum la gaze de aproximativ 18%, deci reacţia a fost una pe măsură, toată lumea a început să se gospodărească. Nu cred că Guvernul trebuie să vină cu măsuri suplimentare, să cerem ceva românilor în această perioadă, pentru că este aberant”, a declarat Ciolacu, marţi, la Antena 3, potrivit Agerpres.

Potrivit liderului social-democrat, cel mai mare consum de energie se înregistrează cu iluminatul public, în instituţiile publice şi în şcoli, motiv pentru care susţine demararea unor programe de dotare cu panouri fotovoltaice, pentru reducerea costurilor.

Editor : Liviu Cojan